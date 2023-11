Astuti (Pd): “Regione lombardia taglia 12 milioni per il diritto allo studio universitario”

“La Regione Lombardia continua a tagliare le risorse per il diritto allo studio universitario, se andiamo avanti così i laureati non fuggiranno più perché non riusciranno a laurearsi” così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito al documento di bilancio di previsione 2024 – 2026 che andrà al voto in aula consiliare il prossimo dicembre.

“Dopo il taglio del governo nazionale e le misure per il rientro dei cervelli, ecco un’altra notizia strabiliante: Regione Lombardia taglia 12 milioni rispetto al 2023 e altri 6 milioni nel 2025 per il diritto allo studio universitario – attacca Astuti – Diritto allo studio universitario che già non navigava in buone acque, visto che le risorse già non bastavano per soddisfare studentesse e studenti idonei”.

“La Lombardia è una delle sei regioni che in Italia che non garantiscono il diritto allo studio – sottolinea il consigliere dem – e le università lombarde, che non dovrebbero mettere neanche un euro, solo l’anno scorso ne hanno stanziati quasi 40 milioni per permettere a studentesse e studenti di proseguire gli studi: senza questi fondi, oltre il 30% degli aventi diritto non riceverebbe una borsa di studio”.

“È inaccettabile che la Regione delle eccellenze sia ridotta in questo stato, mentre regioni come l’Emilia-Romagna, che hanno la metà degli studenti, stanziano il doppio delle risorse” conclude Astuti che promette battaglia in aula.