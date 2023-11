Atmosfere “dark” nel concerto di fine stagione della Casoratese

Questo sabato 25 novembre il Corpo Musicale “La Casoratese” come tradizione presenta al pubblico il concerto di S.Cecilia, evento conclusivo della stagione musicale 2023.

Quest’anno, nella continua ricerca di nuovi stimoli ed esperienze musicali, La Casoratese ha inserito nel programma del concerto la “Darklands Symphony” di Randall D. Standridge.

La Darklands Symphony è una sinfonia per banda suddivisa in cinque movimenti e segue la narrazione del viaggio del giovane errante David attraverso le Terre Oscure di Darklands.

Il primo movimento è la Darklands March. Nei restanti quattro movimenti, il compositore Standridge descrive il cammino di David che si imbatte in un misterioso castello avvolto da nebbie, Darkheart, dove incontra ciascuno dei tre personaggi centrali del racconto: il Principe dalle maschere multi-faccia, il Sacerdote serpente e la Regina Oscura.

Molti ritroveranno suoni ed atmosfere che ricordano i film di Tim Burton (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, Nightmare before Christmas, ecc) e le colonne sonore di Hans Zimmer.

Oltre alla Darkland Symphony nel programma della serata sono presenti brani di musica originale per orchestre di fiati con la suntuosa ed esplosiva “Ouverture Jubiloso” di Frank Erickson che concluderà il concerto.

Come di consueto la serata sarà aperta dalla Casorate Junior Band che, dopo aver presentato i propri brani, si unirà con la banda Senior per cimentarsi in “Darklands March”, primo movimento della omonima sinfonia.

Una novità rispetto al passato per sottolineare un passaggio, un tratto di unione fra il repertorio di una junior band e quella senior.

L’appuntamento è alle ore 21:00 di sabato 25 Novembre presso la Palestra Comunale di Casorate Sempione ad ingresso libero.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane).

L’ingresso è libero.