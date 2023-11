Attivo lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato presso il P.O. di Saronno

A partire dal 23 novembre il Presidio Ospedaliero di Saronno dell’Asst Valle Olona ospita nella sua sede lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA 1 – auto infermieristica) di AREU, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia.

Il mezzo di soccorso avanzato, precedentemente attivo con partenza dalla sede della Croce Rossa di Saronno in via Marconi 5, manterrà invariata la propria disponibilità operativa h24, 7 giorni su 7. Areu ringrazia il Comitato di Saronno della Croce Rossa per la fattiva collaborazione avvenuta durante tutto il periodo di permanenza dello stazionamento presso la sede dell’Associazione, e l’Asst Valle Olona per la disponibilità dimostrata con la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali e degli spazi necessari al proseguo dell’attività operativa di soccorso sanitario pre-ospedaliero, spazi debitamente predisposti per l’accoglienza del mezzo e del relativo equipaggio (autista soccorritore + infermiere).

“Esprimendo il mio caloroso benvenuto agli operatori di AREU, è con molto piacere che l’Azienda ha accolto la proposta di realizzare una sede per l’auto infermieristica all’interno del presidio di Saronno: la loro presenza rappresenta concretamente una delle possibili

forme di collaborazione da creare tra i vari enti che rappresentano il sistema sanitario regionale, al fine di garantire sempre la sicurezza dei cittadini”, afferma la dottoressa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Saronno.