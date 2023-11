Auguri alla signora Teresa, 100 anni festeggiati a Olgiate Olona

Festa a Olgiate Olona per i 100 anni della signora Teresa Santa compiuti il 1 novembre. Con lei il sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, che a nome di tutta l’amministrazione comunale ha voluto partecipare alla grande festa organizzata dai familiari per la signora Teresa, memoria storica di Olgiate Olona.

All’Oratorio di via Ortigara sono arrivati davvero in tanti ad esprimere grande affetto e gioia alla festeggiata, una presenza familiare per tutti coloro che, cittadini o anche semplici dipendenti comunali, si sono trovati in questi anni tra i viali del Comune di Olgiate Olona a scambiare due chiacchiere con lei, una donna dal carattere forte e deciso e dalla parlantina appassionata, tanto da coinvolgere tutti in affascinanti narrazioni su eventi e storie della comunità olgiatese.

Il sindaco Montano, accolto con gioia dalla signora Santa Teresa, ha voluto personalmente omaggiare la festeggiata con un dono floreale, complimentandosi a nome dell’amministrazione e di tutta la città di questo splendido traguardo raggiunto ed augurando ancora tanta salute e serenità per i giorni a venire, per lei e per la sua bellissima famiglia.