Auguri in piazza a Porto Valtravaglia: due giorni di eventi sul lungolago

La manifestazione per un intero weekend coinvolgerà il piccolo borgo lacustre: ecco tutti gli eventi in programma

Auguri in Piazza a Porto Valtravaglia 2 e 3 dicembre 2023. Dopo il successo degli scorsi anni è ora di svelare il programma della manifestazione auguri in piazza a Porto Valtravaglia, la manifestazione che per un intero weekend coinvolgerà il piccolo borgo lacustre immergendolo nella magica atmosfera Natalizia.

L’appuntamento di quest’anno è per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, un centinaio di espositori selezionati, eventi, musica, laboratori, il villaggio di Natale, la fattoria di Babbo Natale, il presepe sommerso, il trenino di Natale, il concorso la vetrina più bella, il concorso designa il tuo Natale, vari punti ristoro e un gran finale con i fuochi d’artificio sul lago.

Per un intero weekend Porto Valtravaglia si immergerà nella magica atmosfera natalizia, hobbisti, commercianti, produttori agricoli esporranno le loro opere nelle piazze e sul lungolago, percorrendo il mercatino si potranno trovare presepi artigianali, ceramiche, manufatti in legno, decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano, oltre a svariate prelibatezze culinarie, mentre Zampognari e la Banda dei Babbo Natali si esibiranno tra i visitatori e nelle piazze.

Ma questa edizioni porterà ancora tante novità, al Salone Colombo sarà allestito un vero e proprio villaggio di Natale che regalerà ai bambini numerose attività per trascorrere alcuni momenti di spensieratezza e allegria, entrando nello specifico i nostri piccoli visitatori potranno trovare: gonfiabili dove giocare, postazioni trucca bimbi, la casa di Babbo Natale, il tunnel luminoso , l’Ufficio Postale di Babbo Natale dove scrivere e portare le letterine, inoltre potranno incontrare Babbo Natale e il suo fedele Elfo che omaggeranno tutti i piccoli ospiti con caramelle e cioccolatini , l’ingresso al Villaggio di Natale è completamente gratuito.

Anche in questa edizione non mancherà Il Trenino di Natale, che percorrerà “non stop” la via Roma per giungere al Villaggio di Natale e rientrare ai mercatini. Ad orari prestabiliti il trenino raggiungerà il posteggio della ditta INCA del ristorante Montesole dove sarà possibile posteggiare e giungere in trenino alla manifestazione (servizio gratuito).

La fattoria di Babbo Natale attenderà grandi e bambini in un ambiente unico nel quale scoprire gli animali delle nostre tradizioni, saranno infatti presenti Asinelli, Pony, Capre, Pecore, Vitelli, Cavalli. Ma le novità non finiscono ancora, grazie alle collaborazione dei commercianti e della proloco, si potranno ammirare lungo la via Roma ( centro storico) i disegni dei bambini delle scuole dell’ infanzia e primaria e votare il piu’ bello, visitare l’ Albero di Natale addobbato dai Bambini con decorazioni fai date e materiale di riciclo e votare la vetrina natalizia meglio allestita.

Durante la manifestazione sarà possibile pranzare presso diversi stand gastronomici dove della squisita e calda polenta sarà sempre pronta, cosi’ come prelibati piatti tipici dei mercatini natalizi. A riscaldare i visitatori ci saranno lungo le vie bracieri e le suggestive stufe ricavate nei tronchi d’abete oltre all’ immancabile vin brulè e cioccolata calda. A conclusione della manifestazione sul lago domenica sera alle ore 18.30 si terrà uno spettacolo di Fuochi d’ Artificio che saranno visibili da tutto il golfo di Porto Valtravaglia.