Investita al distributore, gravissima una donna a Busto Arsizio

Incidente questa mattina, poco prima delle 11.30 in via Boccaccio a Busto Arsizio. Per cause che la Polizia locale dovrà accertare, un’auto ha investito una donna che stava camminando sul marciapiede.

Secondo una prima sommaria ricostruzione un uomo, un anziano di 84 anni, alla guida di una Mercedes ha svoltato per entrare al distributore Ip che si trova sul viale. In quel momento stava transitando una donna di 74 anni: l’uomo non l’ha vista e l’ha travolta. L’impatto è stato violentissimo. L’anziana è rimasta a terra e subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Varese, un’ambulanza e due auto mediche. Le condizioni della signora investita sono apparse subito molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Legnano.