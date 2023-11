Auto in fiamme sulla superstrada 336 a Vanzaghello: intervento dei vigili del fuoco di Busto Arsizio

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto Arsizio sono stati chiamati a intervenire per un incendio che ha coinvolto un’autovettura sulla superstrada 336, all’altezza di Vanzaghello nella serata di martedì 21 novembre. Grazie alla pronta reazione degli operatori, che si sono mobilitati con due automezzi – un’autopompa e un fuoristrada modulare – è stato possibile gestire l’emergenza in modo efficace.

Galleria fotografica Auto in fiamme sulla 336 a Vanzaghello 4 di 4

L’incidente ha avuto luogo in un tratto molto frequentato della superstrada in direzione di Magenta. A causa delle operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area, è stato necessario chiudere questo segmento della strada. La chiusura, sebbene abbia creato disagi temporanei al traffico, è stata una misura indispensabile per garantire la sicurezza di soccorritori e utenti della strada durante l’intervento.

Fortunatamente, l’occupante dell’autovettura, che ha mostrato grande prontezza di spirito, è riuscito a fermare il veicolo nella corsia d’emergenza e a scendere in tempo, evitando così di riportare traumi. Questo gesto ha non solo salvaguardato l’incolumità del conducente ma ha anche facilitato le operazioni di soccorso.