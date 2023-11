Auto investe ciclista a Castellanza. Uomo di 61 anni in gravi condizioni

Un grave incidente ha coinvolto un ciclista di 61 anni a Castellanza nel pomeriggio di oggi, mercoledì, attorno alle 15,30. L’uomo è stato investito da un’auto in via della Padella e ha riportato ferite tali da far intervenire un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica in codice rosso. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Legnano mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi dell’incidente.