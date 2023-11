Azione, punizione, prevenzione. Si parla di violenza sulle donne ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

Il centro territoriale antiviolenza E.Va Odv organizza a Busto Arsizio un convegno sul tema della violenza sulle donne dal titolo “Azione, punizione, prevenzione”, appuntamento formativo dedicato alle forze dell’ordine e agli avvocati.

L’appuntamento si terrà nella sala Tramogge dei Molini Marzoli (ore 16-18, 24 novembre) ed è organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per mantenere accesa una luce sullo sconcertante fenomeno della violenza di genere che non accenna a diminuire nei numeri e nell’intensità.

Il convegno è moderato dal giornalista e scrittore Marco Linari con interventi di rilievo da parte di magistrati, investigatori, psicoterapeuti, insegnanti ed esponenti della società civile e dell’associazionismo.

Per informazioni 3345369630.

RELATORI:

Dott. Carlo Alberto Lafiandra – Sostituto Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio

Dott.ssa Isabella Tovaglieri – europarlamentare

Dott.ssa Benci Anna Maria – commissario capo della Questura di Varese

Dott.ssa Elena Paganini – psicoterapeuta Centro Antiviolenza E.VA odv

Don David Maria Riboldi – cappellano del Carcere di Busto Arsizio

Prof.ssa Luisa Santoro – Referente per la Rete della Provincia di Varese del Progetto Regionale A scuola contro la violenza sulle donne

INTERVENGONO:

Avv. Roberto Scazzosi – presidente banca Bcc

Dott. Francesco Solbiati – autore del libro L’Amore. Il Rispetto. La Cura