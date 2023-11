Bambini a scuola a piedi tutti i giorni con il Pedibus della Settembrini a Velate

È ripartito ufficialmente lunedì 13 novembre il Pedibus della scuola primaria Settembrini (IC Varese 3 Vidoletti) a Velate. Un’iniziativa che si ripete per il quarto anno consecutivo con una costanza che non ha pari a Varese e nelle città vicine.

Il Pedibus della Settembrini non è un’iniziativa circoscritta: funziona tutti i giorni. Vi aderiscono in media tra il 25 e il 30% degli alunni della primaria di Velate, conta due linee e una decina di genitori volontari che si alternano nel compito di portare i bambini dai punti di ritrovo (al parcheggio del cimitero per chi arriva dai quartieri a valle e in centro al paese per chi arriva da Sant’Ambrogio) fino al cancello della scuola.

SCUOLA E FAMIGLIE GREEN

Se il Pedibus si rinnova ogni anno con successo il merito è della sensibilità delle famiglie, del sostegno dell’Associazione genitori e, soprattutto, del lavoro svolto in classe dalle insegnanti sulle tematiche ambientali.

La Settembrini che è una Green school – progetto di cui è referente la coordinatrice, la maestra Luciana – e i bambini vengono regolarmente coinvolti in attività inerenti al risparmio energetico e alla raccolta differenziata e nella cura dell’orto didattico realizzato nel giardino della scuola.

Questa attenzione all’ambiente permette alla scuola di vincere ogni anno diversi premi, nazionali e locali, e crea una condivisione di valori all’interno della comunità scolastica, famiglie incluse. Tanto che quest’anno il Pedibus della Settembrini era già partito nelle prime settimane di scuola, in via informale con l’autogestione di alcune famiglie.

Da questa settimana invece – dopo aver raccolto le iscrizioni e i questionari personali sui chilometri percorsi da casa a scuola, con quale mezzo e, in caso di auto, con quale alimentazione – il Pedibus è partito ufficialmente con pettorine e striscione Al motto di “usa i piedi, ama la natura”.

Il questionario permetterà di calcolare quanta CO2 viene risparmiata ogni anno grazie al Pedibus, efficace anche dal punto di vista della sicurezza dei bambini perché riduce la presenza di auto in manovra nelle immediate vicinanze delle scuola.

Un vantaggio evidente e contagioso che di solito incentiva un numero crescente di bambini e genitori ad aderire al Pedibus durante l’anno.

ATTIVITA’ E OPENDAY

Alla primaria Settembrini sono ripartite anche le attività promosse con la collaborazione dell’Associazione genitori sia in orario scolastico (con i corsi di filosofia e di musical – che a sua volta include percorsi di teatro, musica, coro e sceneggiatura), sia nel pomeriggio con la proposta di inglese, ginnastica artistica e strumenti musicali, tra cui batteria, chitarra e pianoforte.

Attività scolastiche ed extrascolastiche che saranno presentate, assieme all’offerta didattica, nel pomeriggio di openday della Settembrini in programma sabato 2 dicembre dalle ore 16 alle 18.30.

QUI la locandina.