Bambini alla scoperta del gelso con Storie di seta al Museo del tessile

Le Domeniche ai musei di Busto Arsizio dedicate alle famiglie ripartono il 19 novembre alle ore 15.30 al Museo del Tessile e della Tradizione industriale con la Giocomerenda Storie di seta.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi – che cade il 21 novembre – i bambini potranno andare alla scoperta di un albero molto speciale: il gelso, protagonista di affascinanti storie e un tempo molto diffuso nelle campagne della brughiera.

L’attività rientra nel calendario delle iniziative della Settimana dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è dedicata ai bambini indicativamente tra i 5 e i 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Al momento della prenotazione verrà chiesto di confermare la prenotazione cliccando su un link inviato alla casella di posta elettronica indicata entro 2 ore dalla prenotazione. In caso contrario, la prenotazione non sarà confermata.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

In caso di imprevisti, è possibile avvisare anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 19 novembre, a partire dalle ore 15, allo 0331 627983

Per ulteriori informazioni scrivere a didattica@comune.bustoarsizio.va.it oppure consultare il sito del comune a QUESTO LINK o telefonare allo 0331 390 242 – 349.