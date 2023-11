Bambini e ragazzi di Casciago insieme per curare le ferite della violenza sulle donne

È ispirato a La cura di Franco Battiato l’evento “Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te” in programma il 27 novembre a Villa Valerio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Bambini e ragazzi di tutte le scuole di Casciago, primarie e secondaria dell’Ic Campo dei Fiori, ma anche i piccoli della materna, daranno vita a una a una performance ispirata al tema della cura e al prendersi cura, proposta per sensibilizzare gli alunni al tema, purtroppo sempre attuale, della violenza di genere

LO STRISCIONE ISPIRATO A BATTIATO

Nei giorni precedenti all’evento gli studenti ascolteranno insieme ai loro insegnanti la canzone “La cura” di Battiato e ogni classe sceglierà una strofa particolarmente significativa.

Sarà l’occasione per riflettere sul senso del prendersi cura e su gesti concreti di attenzione reciproca.

I ragazzi porteranno da casa un pezzo di stoffa e i vari lembi verranno cuciti insieme con del filo rosso, creando così uno striscione sul quale verrà scritta la strofa scelta da ogni classe.

I vari striscioni verranno poi appesi alla facciata e installati lungo il giardino della scuola creando una narrazione.

PAROLE E FERITE DA CURARE

Lunedì 27 sarà chiesto a tutte le ragazze (ovviamente che potranno scegliere se aderire o no) di essere truccate (se ne occuperanno le insegnanti) come se avessero un livido o una ferita. Questo gesto simbolico per dare visibilità al dolore di tutte le donne che spesso, per paura o isolamento, diventano invisibili.

Inoltre potranno mettere un cartello di cartone al collo, su cui in matita scriveranno una frase che si sono sentite dire o che sentono abitualmente dire alle donne e che le fa soffrire.

Nel frattempo i ragazzi, in un’altra aula, insieme ai loro insegnanti, si prepareranno all’incontro con le compagne, riflettendo sull’importanza del prendersi cura gli uni degli altri.

al momento di riunirsi i ragazzi e ragazze daranno vita a due cerchi concentrici in giardino, organizzati per classi, in modo che le ragazze siano davanti ai propri compagni maschi, che si occuperanno di togliere il trucco con una salviettina struccante umidificata e prenderanno in carico il cartello togliendolo dal collo delle compagne, cancellando la frase e sostituendola con un pensiero gentile.

Questi gesti rappresentano il prendersi cura, e che mai deve accadere di trovarsi di fronte una donna ferita, picchiata o insultata da un uomo.

Siccome in questo evento saranno coinvolte anche le primarie e, come l’anno scorso, le materne del territorio, per i bambini più piccoli basterà disegnare una ferita su un braccio, che verrà curata con un cerotto o tolta semplicemente sempre con una salviettina.

CUCIRE I RAPPORTI

Le ferite vere non se ne vanno facilmente, ma possono essere curate attraverso l’attenzione, la presa in carico, l’essere “viste” e ascoltate. È il senso di questo momento condiviso.

Insieme all’Associazione Millepiedi Onlus faremo un dono a tutti i presenti: un braccialetto fatto a mano in cui sarà intrecciato un filo rosso, che sarà il motivo conduttore della performance. Cucire rapporti, riparare, metterci attenzione, prendersi cura appunto.

L’evento sarà accompagnato da musiche e letture a cura dei ragazzi e delle ragazze, che insieme ai più piccoli e agli ospiti del “Millepiedi” saranno protagonisti assoluti dell’evento.