Basta Gasparri alla Varesina: 1-0 a Crema

La Varesina vince 1-0 a Crema e sale al terzo posto in classifica nel Girone B di Serie D, a quota 24 punti, raggiungendo il Brusaporto. A decidere la gara è capitan Gasparri al 10′ del primo tempo. La rete del numero 7 indirizza subito una partita che poteva nascondere diverse insidie e che invece ha permesso alla squadra di mister Marco Spilli di prendersi tre punti.

Una vittoria magari non brillante, ma decisamente importante per le fenici che permette loro di restare agganciate alle primissime posizioni e cullare ancora nobili ambizioni. Settimana prossima a Venegono ci sarà da superare l’ostacolo Club Milano, un altro esame di maturità per dimostrare di valere le posizioni di alta classifica.

Crema – Varesina 0-1 (0-1)

Crema: Ziglioli, Vailati, Cerri, Accorsini, Lussignoli (84’ Stringara), Baggi (71’ Gallo), Russo (56’ Mapelli), Tomella, Semenza (76’ Meleqi), Bardelloni, Lovaglio. A disposizione: Ferrara, Tronchetti, Georgiev, Kaidi, Bignami. All: Andrea Danesi

Varesina: Basti, Rodolfo Masera, Cosentino, Grieco, Olivieri (44’ Perin); Guidetti, Gatti; Vitale (61’ Robbiati), Orellana Cruz, Gasparri; Manicone (73’ Oboe). A disposizione: Buini, Polenghi, Sali, Bigoni, Carrino, Isufi. All: Marco Spilli.

Arbitro: Matteo Laganaro di Genova (Manzari/Infante)

Marcatori: 10’ Gasparri (V),

Ammoniti: Olivieri (V), Cosentino (V), Rodolfo Masera (V), Basti (V), Danesi all. (C), Cerri (C), Gasparri (V), Bardelloni (C).

Note: cielo velato, campo in buone condizioni. Angoli: 6-4 Recupero: 2’ + 4’

SERIE D GIRONE B – XIII GIORNATA

Arconatese – Casatese 3-2; Caldiero – Brusaporto 2-1; Desenzano – Virtus CBG 1-1; Caravaggio – Folgore Caratese 3-0; Club Milano – Real Calepna 1-1; Crema – Varesina 0-1; Legnano – Castellanzese 2-1; Ponte San Pietro – Piacenza 0-1; Pro Palazzolo – Villa Valle 0-0; Tritium – Clivense 1-1.

CLASSIFICA: Arconatese 29; Caldiero 27; Varesina, Brusaporto 24; Pro Palazzolo 22; Piacenza 20; Virtus CBG, Casatese, Folgore Caratese 18; Desenzano, Legnano 17; Caravaggio 16; Club Milano 15; Castellanzese, Clivense 14; Villa Valle, Crema 13; Real Calepina 12; Tritium 10; Ponte San Pietro 9