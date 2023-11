Battuta Casalmaggiore, seconda vittoria consecutiva per la UYBA Volley Busto Arsizio

Seconda vittoria consecutiva per la UYBA Volley Busto Arsizio che, dopo il 3-0 di sette giorni fa su Vallefoglia, si impone per 3-1 al Pala Radi di Cremona sulla TrasportiPesanti Casalmaggiore. Con questo successo le farfalle volano a quota 7 in classifica e possono guardare con ulteriore serenità al futuro. Il gioco c’è, i risultati arrivano, con Velasco che si affida a Carletti e Bracchi in banda, vista l’indisponibilità di Piva. La squadra è viva e comanda dall’inizio per i primi due set, trascinata ancora proprio da Bracchi, che alla fine sarà di nuovo, meritatamente, la MVP (21 punti, 61% offensivo). Ma non è tutto: dal terzo set Casalmaggiore riapre la gara con gli inserimenti in banda di Cagnin e Acosta, ma nel quarto, giocato punto a punto, la UYBA dimostra di essere una squadra che sa combattere: avanti per tutto il parziale si fa recuperare nel finale (20-20), poi si fa annullare due match ball da Smarzek (la migliore delle rosa con 19 punti), ma con caparbietà la chiude con una doppietta (attacco + ace) della neo-entrata Giuliani 24-26. Nel convulso finale decisiva anche la capitana Lualdi (10 punti per lei), sempre a segno nei momenti decisivi.

Per la UYBA da segnalare anche i 14 punti di Frosini (con ben 5 muri!) e gli ottimi ingressi di Wang a puntellare la seconda linea.

Per Casalmaggiore, oltre alla già citata Smarzek, buone le prove di Cagnin e Acosta (10 a testa).

Alla fine è grande la festa delle biancorosse in campo, con lo staff e con gli Amici delle Farfalle arrivati numerosi da Busto Arsizio.

Settimana prossima nuova trasferta per la UYBA Volley che sarà impegnata domenica 19 novembre alle ore 17 a Palazzo Wanny di Firenze contro il Bisonte di Giulia Leonardi e Carlo Parisi.

Martina Bracchi: «Partita difficilissima, soprattutto nell’ultimo set che è stato giocato punto a punto e risolto a nostro favore da una grande prestazione di gruppo. Ci tenevamo a vincere, sia per la classifica che per noi come squadra. Abbiamo trovato il gioco, come si è visto anche nella scorsa partita con Vallefoglia. Dobbiamo cavalcare l’onda e ci soffieremo sopra più forte che potremo».

Elena Perinelli: «Difficile commentare la gara, era una partita alla nostra portata. Loro hanno spinto dall’inizio e noi aspettato un po’ troppo a farlo. Contro squadre come Busto Arizio non puoi permettertelo».

La partita in pillole (a cura dell’ufficio stampa della UYBA Volley Busto Arsizio):

Velasco parte con Boldini – Frosini, Lualdi – Sartori, Bracchi – Carletti, Zannoni libero, Musso risponde con Hancock – Smarzek, Manfredini – Lohuis, Edwards – Perinelli, De Bortoli libero.

Nel primo set Perinelli prova a lanciare subito Casalmaggiore (6-4), ma Lualdi ritrova presto il pari con l’ace del 6-6; Bracchi e Sartori (muro) danno la carica (7-8), mentre Frosini e Smarzek si scambiano bordate (12-12). Il muro di Lohuis e l’attacco di Smarzek portano le padrone di casa avanti di due punti (16-14), ma Bracchi e l’errore di Edwards rimettono ancora tutto in gioco (16-16 time-out Musso). Bracchi firma l’ace del 17-18, Frosini mura il 17-19 (ancora interruzione chiesta da Casalmaggiore), Carletti fa lo stesso per il 17-20. Frosini è super continua da posto 2 (17-21) e mura ancora il 17-22 e nel finale la UYBA amministra fino al 20-25 (0-8 di parziale sui servizi di Bracchi).

A tabellino: Frosini 5, Bracchi e Carletti 4 a testa, 5 muri UYBA, Smarzek 4.

Secondo set: la UYBA vola con Sartori, Bracchi e l’ace di Boldini (2-6 time-out Musso); Frosini mura il 2-7, Bracchi firma l’ace del 2-8 e Musso prova Cagnin per Edwards. Sartori mura il 2-9, poi Smarzek trova cambiopalla (3-9), ma le farfalle sembrano avere il controllo della partita in questa fase (4-11); Bracchi è incontenibile da posto 4 (tripletta per il 6-15), mentre Sartori si fa valere ancora a muro per il 7-17. Musso cambia palleggio e prova Obossa in 2 (9-17), ma il set è ormai in archivio: Wang entra e come sempre dà solidità alla seconda lunea, Lualdi chiude il divertente scambio che porta al 12-20, Bracchi è ancora in modalità “spacca tutto” e chiude 16-25.

A tabellino Bracchi 8 (87%), Sartori 4, Cagnin 3.

Terzo set: Musso conferma Cagnin e prova subito la carta Acosta in posto 4, mentre Hancock tira forte l’ace del primo 4-2 e Smarzek attacca il 6-3; Frosini attacca out l’8-4, Smarzek realizza l’ace del 10-5 e Velasco ferma il gioco. Cagnin allunga ancora grazie all’ace del 13-6, Smarzek affonda il 15-7 e la UYBA chiede ancora time-out. Velasco prova ad inserire Valkova al palleggio e Giuliani in posto 2 per Frosini, Bracchi tenta di riaccendere il fuoco, con il set che sembra ormai chiaramente indirizzato per le padrone di casa (18-10). I muri e gli attacchi di Frosini portano la UYBA a -5 (18-13), ma nel finale Casalmaggiore è lucida e non dilapida l’ampio vantaggio. Finisce 25-17.

A tabellino: Smarzek e Cagnin 6 a testa, Bracchi 5, Frosini 4.

Quarto set: Sartori e Frosini (muro + attacco) provano a spingere subito le farfalle (1-4 time-out Musso); anche Carletti si mette in evidenza a muro (1-6), poi Manfredini trova cambiopalla (2-6). Manfredini forza il servizio e accorcia (5-7), Lualdi e Boldini (magia) tengono la UYBA a +3 (7-10). Bracchi allunga (7-11), Hancock regala il 7-12 e Musso ferma il gioco. Bracchi passa ancora (7-13), Smarzek trova cambiopalla (8-13), Acosta firma il -4 (9-13). Bracchi non si ferma anche da posto 2 (9-14), Sartori prima sbaglia poi fa un buco nel taraflex (11-15), Smarzek attacca il -2 (13-15) e Velasco prova Giuliani per Carletti. Casalmaggiore spinge ma Lualdi tiene avanti le farfalle (14-16, 16-18), Bracchi c’è ancora (17-19), ma le padrone di casa non mollano e pareggiano con Acosta (19-19 time-out Velasco). La Trasportipesanti mura il 20-19, Frosini trova finalmente cambiopalla (20-20), Lualdi mura impetuosamente il 21-22 e passa per il 22-23; Hancock invade (22-24), Smarzek annulla due volte (24-24), Giuliani fa mani-out (24-25) e realizza l’ace del 24-26.

Il tabellino

TrasportiPesanti Casalmaggiore – UYBA Volley Busto Arsizio 1-3 (20-25, 16-25, 25-17, 24-26)

TrasportiPesanti Casalmaggiore: Perinelli 2, Avenia 1, Colombo 1, Lohuis 4, Manfredini 8, De Bortoli (L), Hancock 1, Edwards 1, Faraone ne, Obossa 1, Smarzek 19, Cagnin 10, Acosta 10. All. Musso, 2° Pintus. Battute errate 14, vincenti 7, muri: 4. Attacco: 36%, ricezione 58%, errori: 26.

UYBA Volley Busto A.: Simin, Zannoni (L), Ceasar ne, Piva ne, Carletti 9, Giuliani 2, Bracchi 21, Frosini 14, Lualdi 10, Sartori 9, Sobolska ne, Rojas ne, Valkova, Boldini 2. All. Velasco, 2° Cichello. Battute errate 12, vincenti 6, muri: 12. Attacco: 45%, ricezione 52%, errori: 28.

Arbitri: Salvati – Venturi

Spettatori: 1626