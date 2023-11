B&b, spesa e cena tra Luino e Cocquio Trevisago con soldi falsi, chiesti un anno e 6 mesi

La spesa nel grande store di saponi e profumi, a Cocquio Trevisago. Poi la notte passata al B&b, e prima ancora una bella cena in un locale storico di Luino. Tutto rigorosamente pagato in contanti. Peccato che i soldi fossero falsi. E così una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine si trova ora implicato in un processo per la spendita di quelle monete (banconote) false e per la quale il pubblico ministero ha chiesto oggi a Varese la condanna a un anno e 6 mesi oltre a 300 euro di multa.

L’uomo era stato fermato in Italia centrale lo stesso anno dalla polizia, e in auto gli agenti gli avevano trovato un tesoretto in pezzi da 5, 10 e 20 euro: centinaia di banconote, ma tutte falsificate. Una volta tornato in circolazione, l’attuale imputato sembra però non essere stato alla larga di guai, proseguendo a pagare sempre con banconote contraffatte, fino a che non è caduto nelle rete delle forze dell’ordine a seguito della segnalazione di un cassiere di banca nella zona del Medio Verbano che aveva fermato il versamento di un cliente poiché fra i contanti erano state trovate diverse banconote da 20 contraffatte.

Partono le indagini e gli investigatori ricevono un’altra segnalazione, questa volta da un ristoratore di Luino, e ancora da una pensione bed e breakfast sempre nella zona dell’Alto Varesotto. Ma qui l’imputato ha commesso una disattenzione, dal momento che fra le tracce lasciate per quel pernottamento figurava un numero di telefono, il cui intestatario era proprio il sospettato, denunciato e oggi a processo. La sentenza a metà dicembre.