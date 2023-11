Biglietti antisemiti a Luino, il Pd denuncia: “Trovati fuori dalla nostra sede, parole inaccettabili”

La notizia arriva direttamente dalla segreteria del Partito Democratico, e denuncia come anche in provincia di Varese sia arrivata qualche scheggia di quell’ondata di antisemitismo che da oramai diversi giorni si segnala in diverse zone d’Europa, oltre che a Roma, con le pietre di inciampo deturpate a Trastevere: nei giorni scorsi a Luino sono stati trovati alcuni bigliettini fuori dalla sede del partito di puro stampo antisemita.

“Nelle giornate di lunedì 30 ottobre e martedì 31 ottobre sono stati ritrovati dei biglietti fuori dalla sede del Circolo del Partito Democratico di Luino che inneggiavano alla violenza e alla discriminazione. Il primo messaggio, è stato distrutto, ma il secondo recitava “CERCASI: taglia teste di EBREI violentatori di donne ebree” è stato conservato e sarà affidato ai carabinieri in quanto è indispensabile segnalare e denunciare questi atti reiterati”, spiegano dalla segreteria del Pd.

“Certi che si tratti del gesto di qualche fanatico, riteniamo che siano parole inaccettabili da cui il Partito Democratico prende le distanze. Come componenti del Pd Locale abbiamo pubblicamente manifestato e agito più volte contro la violenza, a favore della civiltà e del rispetto dei diritti umani, queste parole ci indignano profondamente”.

“Anche la segretaria provinciale del Partito Democratico, Alice Bernardoni, è vicina al nostro circolo e non trova assolutamente condivisibile il gesto. Il rispetto dell’altro e il ripudio della violenza sono per noi fondamentali”, aggiungono dalla segreteria cittadina del Partito Democratico. Ad oggi non risultano denunce presentate ai carabinieri.