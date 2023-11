Bocce. Ai campionati italiani fallisce la campagna d’Etruria dei Varesotti

Era tutto predisposto, la squadra aveva approntato con cura gli strumenti per la caccia, come splendidamente descritto da Isabel Colegate nel suo “Battuta di caccia”, dove, alla fine di ottobre, venivano invitati gli amici illustri nell’Oxfordshire per rispettare la tradizione attraverso una caccia nella tenuta del baronetto Randolph Nettleby.

Solo che in questo caso non erano oliati i fucili, non era scelta la muta, bensì i varesini, usciti ai primi posti delle classifiche, avevano solo preparato le divise e le borse contenenti le preziose sfere che avrebbero loro consentito di riempire i carnieri di cui si erano dotati con l’intenzione di impinguarli in modo più che consistente.

Sono partiti alla volta della Toscana, non ancora crudelmente colpita dall’alluvione, per confrontarsi con le schiere provenienti da tutta Italia per tentare di aggiudicarsi gli ambiti titoli italiani delle categorie B e C, nelle specialità individuale, coppia e terna maschili e femminili. Veramente la compagine non contemplava la parità di genere, dato che i rappresentanti di alcune delle bocciofile varesine appartenevano totalmente al settore maschile.

Baldanzosi, colmi di speranze, sparpagliati sabato 28 ottobre nelle fasi eliminatorie per le varie province toscane, con l’intento di approdare, domenica 29, a Sesto Fiorentino, dove si sarebbero tenute le fasi finali.

Ha cominciato il trio delle Renese Carera/Politi/Rossi Marco a Scandicci – Firenze –, nella terna di categoria C, a incappare nelle reti della sconfitta al primo passaggio nell’eliminatoria, né meglio andava, nell’individuale categoria B, a Valente Marchese della Ternatese in quel di Chianciano in provincia di Siena; neppure la coppia del Basso Verbano di Caldani/Luoni – categoria B – riusciva a superare le barriere del primo turno a Pieve di Nevole in provincia di Pistoia: una debacle su tutta la linea.

E gli altri battitori stavano cercando di risollevare le sorti della ormai ridotta squadra varesina? Neanche attraverso i sogni più allettanti. La terna di categoria B della Ternatese Aquilini/Basini/Dall’Occo, a Campi di Bisenzio, si arrestava al secondo turno contro i bolognesi di Italia Nuova che avrebbero poi trionfato nella finale laureandosi Campioni d’Italia: grande rammarico, comunque l’aver ceduto di fronte ai futuri vincitori ha costituito motivo di parziale soddisfazione; nell’individuale di categoria C, Carlo Riga della Malnatese, a Monsummano Terme in provincia di Pistoia, vedeva compiersi il medesimo destino di soccombere alla seconda partita.

Perciò l’agguerrita schiera di spavaldi cacciatori di successi si avviava verso le contrade varesine con le fatidiche “pive nel sacco”, perché gli inni vittoriosi delle cornamuse e degli strumenti a fiato che avrebbero dovuto celebrare in modo adeguato le vittorie erano costretti a rimanere rintanati nel “sacco” senza intonare l’usuale peana al quale erano destinati dopo le battaglie toscane.

Così mestamente si è conclusa la campagna in Etruria settentrionale che si è rivelata ostica per le fortune della Gallia Cisalpina: si sa, è noto, che senza il concorso del fato che regge le umane sorti nulla è possibile realizzare.

Fra due settimane, il 18 e 19 novembre, presso il Centro Federale di Bergamo, avranno luogo i campionati italiani assoluti, nei quali le sorti lombarde saranno tutelate da Walter Barilani della Cuviese per l’individuale maschile e da Eugenia Vlad dei F.lli d’Italia – fresca campionessa lombarda – e da Barbara Guzzetti della Carnaghese per l’individuale femminile: sembra proprio che nessuno dei tre, pur decisamente ambiziosi, abbia intenzione di allestire una battuta di caccia!

PILLOLE DI BOCCE

06 novembre – Bederese (a settori, anche a Vergiate) – regionale serale individuale ABCD

06 novembre – Agrate Conturbia (NO-VCO) – regionale serale coppia BCD