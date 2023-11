Bonifiche a Bardello, Maestroni: “Sorpresa che Iocca non abbia ricordato quanto fatto dai sindaci precedenti”

L’area abbandonata di quella che era la ditta Cronos a Bardello sarà risanata. Il finanziamento annunciato da Regione Lombardia viene salutato con soddisfazione da Monica Maestroni, attuale consigliere di minoranza del comune di Bardello con Malgesso e Bregano: « L’iter per la bonifica è iniziata quando era sindaco a Bardello Luciano Puggioni e portata avanti dalla mia amministrazione. Prima di finire il mandato ho portato personalmente in Prefettura e in Commissario tutta la documentazione dei sopralluoghi effettuati. Due sono i siti pericolosi a Bardello: oltre all’area ex Cronos anche l’ex pollaio La Lunga. Senza il nostro intervento non ci sarebbero stati i sopralluoghi necessari per richiedere il finanziamento alla Regione. Mi sorprende che il sindaco Iocca non abbia mai citato il lavoro svolto dalla mia amministrazione per raggiungere il risultato».

Nell’area della Lunga la bonifica è iniziata lo scorso gennaio: «Ricordo che entro marzo andrà completata l’opera di bonifica – commenta Maestroni – Ats, anche in questo caso dopo vari sopralluoghi, aveva constatato la pericolosità per la salute e mandato una Pec con la richiesta di bonificare entro un anno, che scadrà proprio tra febbraio e marzo. Nell’ultimo consiglio comunale, pero, il sindaco Tocca ha comunicato che Regione Lombardia non potrà intervenire per completare la bonifica e che il comune deve reperire i soldi per farlo. Mi auguro, visto le entrate che ci saranno per l’unione dei comuni, che l’intervento avverrà al più presto, nei tempi stabiliti. Il mio intento era proprio di arrivare a bonificare il più presto possibile»