Botte ad un ipovedente per rubare un cellulare, 19enne arrestato in stazione a Varese

Botte sul treno. Un 19enne è stato arrestato per rapina aggravata dalla Polizia di Stato in stazione a Varese nel pomeriggio di venerdì 3 novembre.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si è avvicinato ad una persona ipovedente a bordo di un treno in partenza per Milano e, con la scusa di fare una telefonata, ha tentato di strappargli il telefono dalle mani. Alla resistenza opposta dalla vittima, lo ha spintonato e colpito con violenti pugni alla schiena fino a che non è riuscito ad appropriarsi dell’oggetto e ad allontanarsi.

È stata la stessa vittima, aiutata da alcuni passanti, testimoni di quanto accaduto, ad allertare gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese che hanno rintracciato l’autore della rapina, ancora in stazione.

Il 19enne, che ha spontaneamente riconsegnato il telefono ai poliziotti, è stato trovato anche in possesso di 76 grammi di hashish: per lui anche una denuncia per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Arrestato, è stato portato in carcere a Varese.