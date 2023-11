Bulldog di Canegrate sconfiggono Varese (83-46). Ora il “big-match” a Usmate

Prova di forza per le Bulldog sul campo della Valle Olona, una sfida che ha visto le ragazze di Canegrate superare la competitiva Varese (83-46). Match a senso unico in via Don Gabbani, con le ragazze di coach Andrea Anilonti (Baiardo, 13 punti, e Premazzi, 11 punti, le migliori marcatrici tra le bosine) che hanno alzato “bandiera bianca” di fronte alle Bulldog.

La quinta vittoria consecutiva delle nero-arancio maturata già nel primo quarto con lo schiacciante 26 a 8 iniziale e un parziale successivo di 17 a 1 che «non ha lasciato scampo alle nero-argento – spiegano dalla società canegratese -. Prova di forza che dimostra i passi avanti compiuti rispetto alla sconfitta inaugurale (45 a 52 a Brignano con la Visconti ndr); stiamo crescendo – aggiunge a fine gara coach Ferri – una partita alla volta e in un match più significativo rispetto alle precedenti avversarie abbiamo tirato fuori cose pregevoli. Ci hanno aiutato le percentuali, ora proveremo a dare continuità in un altro test significativo come quello di sabato prossimo a Usmate».

Si prospetta infatti il secondo “big-match” esterno consecutivo con Zinghini & compagne opposte alle forti atlete dell’Usmate (sabato 4 novembre, alle 18, all’interno della palestra in via Luini a Usmate con Velate) che sono a soli 2 punti in classifica dalle nero-arancio. Entrambe hanno come obiettivo finale quello di agguantare una delle prime 3 posizioni al termine della regular season, utili per accedere ai successivi play-off nazionali con in “palio” la promozione in Serie A2.

TABELLINO DELLE BULLDOG

Basket Varese 95’-Bulldog Basket Canegrate: 46-83 Bulldog: Arioli 12, Biasion, Cagner 13, Corbetta 11, Re Fraschini 6, Frasisti, Zinghini 2, Bottari 4, Sansottera 8, Pianta 10, Caimi 17. All.: Ferri; Vice: Benetti e Praderio; Dirigenti Acc.: Binaghi e Corbetta.

RISULTATI SESTA GIORNATA

Broni-Robbiano: 58-51; BFM Milano-Milano Basket Stars: 55-74; Valmadrera-Visconti Brignano: 45-72; Ardor Bollate-Pro Patria B.A.: 43-64; Albino-Sondrio: 72-45; Vittuone-Usmate: 65-66; Pontevico-Bresso: 54-31; Varese-Bulldog Basket Canegrate:

46-83.

CLASSIFICA DOPO SEI GIORNATE

Bulldog Basket Canegrate, Albino, Pontevico 10; BFM Milano, V. Brignano, Usmate, Broni, Milano Basket Stars 8; Varese, Vittuone, Pro Patria Busto Arsizio 6; Bresso 4; Ardor Bollate, Sondrio 2; Valmadrera, Robbiano 0.

PROSSIMO TURNO

Valmadrera-Vittuone; Albino-Milano Basket Stars; Sondrio-Robbiano; Usmate-Bulldog Basket Canegrate; Pro Patria B.A.-Pontevico; Broni-Ardor Bollate; Varese-BFM Milano; Visconti Brignano-Opsa Bresso.