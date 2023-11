Buste paga e “distanziamento”, il 10 novembre nuovo sciopero in Atm Milano

Nuova giornata di sciopero nei trasporti pubblici, questa volta nei trasporti locali, all’Atm di Milano: l’astensione è in programma venerdì 10 novembre .

Le fasce interessate dall’agitazioni sono quelle comprese dalle 8:45 alle 15 e poi nel pomeriggio dalle 18 fino al termine del servizio, spiega Atm.

Lo sciopero è stato dichiarato dal sindacato di base Al Cobas, “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm” nonché “per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto”.

A questa prospettiva il sindacato oppone la proposta di trasformazione di Atm Spa in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità.

C’è anche un versante più insolito della protesta: il sindacato chiede infatti “la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri”, oltre alla pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti”, oltre che per la fornitura di presìdi di protezione (come mascherine o guanti) per i soggetti deboli.

In ogni caso in generale la astensione sul lavoro è per ragioni economiche (150 euro di aumento chiesto per tutti i dipendenti Atm) e “per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.

Gli ultimi scioperi proclamati dall’AL Cobas (l’ultimo a inizio ottobre) hanno avuto adesioni comprese tra 17 e 21% circa, dunque più o meno un lavoratore ogni cinque nei turni interessati. È possibile dunque che ci siano disagi.