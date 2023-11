Busto Arsizio celebra Unità Nazionale e Forze Armate tra fanfara e giovani

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che ricorre il 4 novembre con alcune iniziative condivise con le associazioni che si occupano di valorizzare la memoria.

Novità delle celebrazioni è stata la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri “Tramonti Crosta” diretta dal maestro Bers. Tiziano Giaretta, che, oltre all’esecuzione dei brani richiesti dal cerimoniale della manifestazione (Inno nazionale e La canzone del Piave), ha accompagnato sia i momenti previsti al Cimitero principale e al parco delle Rimembranze, sia il corteo che è partito dal Monumento ai Caduti di piazza Trento Trieste per fermarsi al tempio civico s. Anna. Al termine della santa messa alle 10.45, la Fanfara ha proposto inoltre alcuni brani del repertorio classico della musica bersaglieresca.

Come auspicato dal sindaco Emanuele Antonelli, non sono mancati gli studenti di alcuni istituti cittadini: come previsto nell’ambito del tavolo “La storia ci appartiene”, coordinato dagli assessori Daniela Cerana e Manuela Maffioli, la mattina del 3 novembre hanno partecipato alcune classi dell’Istituto comprensivo De Amicis e dell’Istituto Maria Immacolata, oltre a una rappresentanza di studenti del liceo Crespi e a docenti dell’IPC Verri: «A Busto abbiamo dato la cittadinanza al Milite Ignoto – ha spiegato il sindaco ai ragazzi -. Lui rappresenta tutti quei giovani di 16-18-20 anni che hanno dato la vita per farvi essere qui oggi. Ricordatelo sempre».

Particolarmente emozionante per i più giovani è stato, venerdì 3 novembre, nell’atrio delle Vedute del Palazzo Comunale l’omaggio ai Caduti di tutte le Guerre e la deposizione di una corona presso la targa dedicata al Milite Ignoto.

Sabato 4 novembre, le celebrazioni sono proseguite alle ore 8.30 presso il Portichetto delle Memorie (Chiesa S. Croce, piazzale Don Angelo Volontè), con la cerimonia dell’alzabandiera a cura delle Associazioni d’arma; di seguito ci sono stati gli omaggi in onore dei Bersaglieri Fondatori della Fanfara “Tramonti Crosta” e di tutti i Bersaglieri defunti, la cerimonia al parco delle Rimembranze, luogo che custodisce la memoria di molte delle associazioni cittadine, si svolgeranno l’alzabandiera solenne e la deposizione di una corona; l’alzabandiera al Monumento ai Caduti (piazza Trento e Trieste) con la deposizione di una corona, il passaggio al monumento alla Resistenza e Deportazione per la deposizione di una corona;.

Dopo la messa al Tempio Civico di Sant’Anna Mons. Pagani la mattinata si è conclusa con l’esibizione della Fanfara.

Come sempre, l’Amministrazione ha posizionato, in segno di omaggio e ricordo, una corona davanti ai più significativi luoghi della memoria: Sacrario Caduti, monumento ai Partigiani e cappella Ugo Mara, cimitero Principale, monumento ai Caduti delle Guerre e Monumento ai Caduti per la Libertà, Cimitero di Sacconago, lapide Don Angelo Volontè, in piazza Chiesa Vecchia, la Cripta ai Caduti, nella Chiesa San Pietro e Paolo di Borsano il monumento ai Reduci delle Patrie Battaglie, al parco Norma Cossetto, al sacrario della Chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo, via Genova, Parco Marinai d’Italia, via Ferrini, la stele a ricordo dell’Artigliere alpino Gian Battista Candiani, al parco via Mameli, al monumento agli Alpini e piazzale Facchinetti.