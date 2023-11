Busto Arsizio per l’alzheimer: una panchina viola per sensibilizzare sulla demenza

E’ stata inaugurata questa mattina lungo il viale Duca d’Aosta una panchina viola che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle problematiche legate alla demenza e all’Alzheimer. Un’iniziativa di Alzheimer Café Accorsi, KCS Caregiver, Casa di Corte Nuova, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

«Questo è un piccolo gesto per dire ci siamo, siamo vicini ai malati e alle loro famiglie nel difficile percorso di queste malattie sempre più diffuse e per ringraziare le strutture che con grande professionalità si prendono cura di loro – ha sottolineato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni -. Il prossimo passo sarà la realizzazione di una cartellonistica intellegibile a tutti e in particolare dalle persone affette da queste problematiche».

«Non posso fare altro che ringraziare Alzheimer Cafè Accorsi che si sta occupando gratuitamente di ben trenta famiglie solo a Busto, con tanto cuore e professionalità» ha aggiunto il sindaco Emanuele Antonelli, affiancato dal consigliere Orazio Tallarida.

«La Panchina Viola ha un significato davvero profondo per Noi. Ha il colore dell’aiuto, della cura e della gentilezza; ha il sapore dell’impegno e della dedizione; ha l’odore del legno, della vita, del lavoro e della fatica. Significa dignità, possibilità, capacità. Il nostro augurio è che queste Panchine possano parlare; diranno a chiunque le vedrà che non si è da soli nel lungo e faticoso percorso della demenza. A chi si siederà farà sì che quel momento diventi ricordo – affermano gli organizzatori -. Il Comune ha voluto omaggiare noi e la città realizzando la Panchina per Alzheimer Café Accorsi dimostrando ancora una volta quanto sia forte la vicinanza al nostro progetto. Vicinanza dimostrata anche dalla presenza ai nostri appuntamenti, dall’impegno costante al nostro fianco per raggiungere più cittadini fragili possibili. Una realtà, quella bustocca, con la quale c’è la voglia di progettare e innovare sul tema della Demenza e che ci vede ogni giorno orgogliosi di questa città».

Mercoledì 22 novembre alle ore 17.00 sarà inaugurata la Panchina Viola presso Casa di Corte Nuova, sede dell’ Alzheimer Café Accorsi bustocco, realizzata dagli ospiti della struttura. Tutta la cittadinanza è inviata all’ aperitivo e gli operatori saranno a disposizione di chiunque avesse domande o richieste.

Gli altri appuntamenti saranno a Legnano domani 20 novembre: alle ore 11.30 sarà scoperta la Panchina Viola al Parco Castello, realizzata con il sostegno della città e con i Caregivers e i Pazienti dell’Alzheimer Café Accorsi. Alle ore 17.00 sarà inaugurata la Panchina Viola in RSA Accorsi che verrà posizionata davanti al nucleo Alzheimer e che è stata realizzata dagli ospiti con demenza della struttura.