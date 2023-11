Cade in una botola durante la tumulazione di una salma, ferito un operaio nel cimitero di Caiello a Gallarate

Questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti in via Piave a Caiello di Gallarate per soccorrere un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro. Durante le operazioni di tumulazione di una salma nel cimitero locale, l’operaio è precipitato da un’altezza di circa quattro metri.

I Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dell’incidente con un’autopompa, hanno immediatamente collaborato con il personale sanitario presente per stabilizzare l’uomo e fornirgli le cure necessarie. Successivamente, con tecniche speleo alpino fluviali, è stato possibile recuperare in sicurezza la persona coinvolta nell’incidente.

Una volta recuperato, l’operaio è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all’Ospedale di Circolo di Varese in condizioni serie.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso per determinare le cause dell’evento. Sul posto la Polizia locale di Gallarate e i funzionari di Ats.