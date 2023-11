Cade la Solbiatese, la Caronnese batte la Sestese, tre punti per il Saronno

Giornata numero 9 e 11 partita per il Girone A di Eccellenza che vede la Calvairate sempre regina grazie all’1-0 con il quale supera la Solbiatese, che perde per la prima volta sotto la guida di mister Rota dopo le due vittorie di fila. Resta in scia il Pavia che passa 4-1 a Vittuone mentre si presenta ai piani alti la Caronnese grazie al 2-0 rifilato alla Sestese con le reti nella ripresa di Zoppi e Napoli.

Risale posizioni anche l’Fbc Saronno che si prende tre punti a Castano Primo grazie alle marcature di Pontiggia e Proserpio.

Tre le gare terminate 1-1: Casteggio – Base 96, Milanese – Ardor Lazzate e Magenta – Oltrepò. Sconfitte dolorose invece per il Verbano, superato in casa 2-1 dall’Accademia Pavese, e per la Vergiatese, che perde lo scontro di bassa classifica a Meda 2-1, ritrovandosi così al penultimo posto.