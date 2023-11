Cade un albero nel rione Sant’Ambrogio, traffico bloccato e Vigili del fuoco al lavoro

Traffico e rallentamenti in serata in via Virgilio, nel rione Sant’Ambrogio di Varese, per un grosso albero crollato sulla strada.

La pianta, che cresceva in un giardino privato, è crollata per motivi ancora da chiarire e oltre ad aver danneggiato la recinzione della proprietà si è adagiata in mezzo alla strada, bloccando il traffico.

Sul posto la Polizia locale e una volante della Polizia che hanno regolato la circolazione, e i Vigili del fuoco di Varese che hanno liberato la carreggiata.