Cambiamento climatico, il consiglio regionale vota per sollevare dall’incarico la presidente di Arpa

Il consiglio regionale della Lombardia, nella seduta di oggi, martedì 14 novembre, ha approvato a voto segreto con 37 voti a favore e 36 contrari la mozione presentata dalle minoranze che invita la giunta regionale a valutare l’opportunità di sollevare dalla sua carica di presidente di ARPA Lombardia Lucia Lo Palo.

Il testo è stato presentato da Pierfrancesco Majorino (PD), primo firmatario, e condiviso da Alleanza Verdi e Sinistra, Azione Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Patto Civico.

La mozione invita la giunta a “valutare di sollevare la Presidente dalla sua attuale carica in quanto non adeguata a dirigere una struttura di controllo dell’ambiente a garanzia della popolazione lombarda”.

Il documento di richiesta di dimissioni di Lucia Lo Palo era nato dalle dichiarazioni resa alla stampa dalla Presidente di Arpa Lombardia in merito al cambiamento climatico, secondo la quale “è in corso da varie ere geologiche” e non è provocato dall’uomo che ha invece una responsabilità sulla gestione della qualità dell’ambiente. Dichiarazioni che – secondo i gruppi di minoranza – fanno ricadere ogni responsabilità al di fuori delle politiche istituzionali e dei comportamenti delle imprese.

«Per la seconda volta in poco tempo la maggioranza di destra in Regione va sotto attraverso il voto segreto, entrambe le volte su questioni che riguardano persone o proposte riconducibili a Fratelli d’Italia. Questo dato è inequivocabile. Ma soprattutto le tesi strampalate del negazionismo climatico di certa destra, di cui Lo Palo è solo l’ennesima rappresentante, non stanno in piedi e il Consiglio regionale è riuscito ad affermarlo, grazie al voto segreto. Andremo avanti così, senza mai fare sconti», dichiarano Pierfrancesco Majorino e Samuele Astuti, capogruppo e consigliere regionale del Pd in Consiglio regionale della Lombardia.