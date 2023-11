Cambio al vertice di Federmoda: Cristina Riganti è la nuova presidente

È Cristina Riganti la nuova presidente di Federmoda Confcommercio provincia di Varese. L’imprenditrice di Busto Arsizio, attuale presidente provinciale del Terziario Donna, gruppo del quale è anche vicepresidente nazionale, prende il testimone da Giorgio Angelucci, per vent’anni alla guida della Federazione di riferimento per i negozi di abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli sportivi

La squadra Riganti ha subito messo al centro della “missione” che la vedrà impegnata da qui ai prossimi cinque anni, il massimo coinvolgimento di ogni componente del nuovo Consiglio.

«Insieme, raggiungeremo l’obiettivo di contribuire in modo concreto al superamento delle attuali difficoltà. E sempre insieme cercheremo di fare crescere la Federazione provinciale».

La settimana della moda

Il progetto guida per il 2024 sarà la “Settimana della Moda” in tutta la provincia di Varese. L’obiettivo sarà «valorizzare, sensibilizzare e coinvolgere il settore in un momento di radicale e veloce trasformazione causata da un eccesso di offerta (online) e quale conseguenza dello storico momento di crisi che stiamo vivendo». Anticipa la neopresidente: «I negozi saranno al centro della manifestazione diventando protagonisti con eventi all’interno e all’esterno delle attività con lo scopo di promuoversi e di trarre vantaggio (immediato e non solo) dall’alta affluenza di persone».

Collaborazione tra categorie

In tema di collaborazione, Riganti non si fermerà a quella chiesta ai fiduciari di Federmoda. «Condivido in pieno il pensiero del presidente di Uniascom Rudy Collini, quando indica tra le priorità la collaborazione tra le categorie che compongono il nostro sistema. La trasversalità di ogni singola iniziativa può davvero

essere un valore aggiunto. Per quanto ci riguarda questo sarà il principio guida ogni qual volta decideremo di proporre un progetto».

Il nuovo Consiglio La presidente Cristina Riganti (Ascom Busto Arsizio) avrà al suo fianco quattro vicepresidenti: Giorgio Angelucci (Varese), Milena Betto (Gallarate), Roberta Roscini (Saronno), Luciano Montini (Luino). Insieme a loro opereranno i consiglieri Luciana Chiaravalli (Varese), Sonia Comitto (Varese), Davide Usuelli (Busto Arsizio), Bruno Petrini (Busto Arsizio), Paola Macchi (Gallarate), Cristina Moiana (Saronno).