Cambio di film al cineforum delle Arti di Gallarate: “a causa di forze maggiori che non dipendono dalla direzione del Cinema”, la proiezione di Comandante, in programma per questo giovedì 09 novembre, viene posticipata a giovedì prossimo (16) con unica programmazione alle ore 21. “Scusandoci per il cambio di programma, vi aspettiamo al Cinema”.

Per questo giovedì, nel programma di CineArtiForum, viene anticipato il film Nata per te, con doppia proiezione alle ore 15 e alle ore 21.

Un film di Fabio Mollo con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, racconta la storia di Luca e di Alba, ovvero un uomo e una bambina che hanno un disperato bisogno l’uno dell’altra, seppure il mondo non sia ancora pronto a volerli insieme. La piccola Alba ha la sindrome di down ed è stata abbandonata in ospedale subito dopo la sua nascita. Il tribunale di Napoli sta cercando una famiglia che possa prendersi cura di lei. Luca è un uomo single, cattolico e gay, che da sempre vorrebbe diventare padre. Il ragazzo sta cercando di ottenere l’affidamento di Alba in ogni modo, lottando duramente. Affinché Luca venga anche solo preso in considerazione, molte famiglie considerate “tradizionali” dovranno rinunciare all’affidamento della piccola. Può una bambina rifiutata dal mondo sin dalla sua nascita diventare il premio di una vita?

Il film delle ore 15 è introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, mentre l’introduzione e il commento alla proiezione delle ore 21 sono

La programmazione di questo weekend prosegue con il film “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi.

Il film Comandante invece sarà in programmazione a partire da giovedì 16/11 e per il weekend successivo (già attiva la prenotazione on line).