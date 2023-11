Camion per il movimento terra si ribalta alla rotonda di Bisuschio

Un incidente stradale ha avuto luogo questa mattina all’incrocio tra la Strada Statale 344 e la Strada Provinciale 51, nei pressi di Bisuschio. Un veicolo pesante, per cause ancora da accertare, si è ribaltato in una rotonda, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Le squadre di soccorso della sede di Varese sono intervenute prontamente con un’autopompa. Gli operatori hanno lavorato con rapidità per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato, un’operazione delicata e complessa, che ha richiesto attenzione.

Parallelamente all’azione dei vigili del fuoco, il personale sanitario si è occupato delle operazioni di soccorso al conducente dell’automezzo, un 41enne che non ha riportato ferite gravi.

Nonostante la gravità dell’incidente, la collaborazione tra i diversi enti di soccorso ha permesso un intervento coordinato e tempestivo, fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della persona coinvolta.