“Camminare insieme…a Saronno”. Sabato 18 novembre la presentazione del gruppo di cammino

Appuntamento a sabato 18 novembre alle ore 15 all’auditorio Aldo Moro di Saronno per la presentazione ufficiale del gruppo di cammino “Camminare insieme… a Saronno”, un gruppo di persone residenti nel Saronnese che si riuniscono settimanalmente per qualche ora per camminare in uno degli spazi verdi del territorio.

Un’iniziativa amatoriale attiva tutto l’anno, che permette alle persone di conoscere nuovi posti, fare nuove conoscenze e di osservare il cambiamento del paesaggio nel corso delle diverse stagioni.

Il gruppo, nato nel settembre del 2019, si presenta ufficialmente in città, all’interno di un evento patrocinato dal Comune.

Per informazioni: Roberto 339.39.23.026 o Sonia 347.96.32.770.