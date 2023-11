Campagna antinfluenzale e anti Covid-19, il 25 novembre il “vax day”

Dal 20 novembre l’offerta di entrambe le vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19 è estesa gratuitamente a tutta la popolazione della Regione Lombardia, indipendentemente da età, condizioni di salute o appartenenza a categoria di rischio.

Il 25 novembre è stato indetto un giorno di vaccinazioni dalle ore 9 alle ore 15: le vaccinazioni che verranno somministrate sono Antinfluenzale e anti Covid-19, recupero coorti per i nati dal 2006 al 2011 per Papilloma virus (HPV), Difterite-tetano-pertosse-polio (DTPK) e Meningococco ACWY.

Le sedi a cui gli utenti potranno rivolgersi sono le seguenti

ARCISATE – Via Campi Maggiori, 23

AZZATE – Via Acquadro, 6

LAVENO MOMBELLO – Via Ceretti, 8

LUINO – Via Verdi, 6

SESTO CALENDE – Largo C. Dell’Acqua, 1

TRADATE – Via Gradisca, 16

VARESE – Via O. Rossi, 9

È possibile prenotarsi per una o entrambe le vaccinazioni presso i Centri Vaccinali del territorio e le farmacie aderenti, sulla piattaforma dedicata tramite i seguenti link

vaccinazione antinfluenzale

vaccinazioni Anti COVID-19

Oppure rivolgendosi al proprio Medico di Famiglia e/o al Pediatra di Libera Scelta, nel caso lo stesso abbia disponibilità residua di vaccini dopo aver protetto gli assistiti più fragili o a rischio.

«La campagna per la vaccinazione antinfluenzale è iniziata con circa un mese di anticipo, il 1° ottobre e per il 2023 è proposta contestualmente alla vaccinazione anti-covid. La prima parte della campagna ha coinvolto RSA e RSD nell’attività vaccinale per ospiti e operatori. I Centri vaccinali delle ASST, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia aderenti sono tuttora impegnati nell’offrire le vaccinazioni antinfluenzale a anti Covid ai fragili e alle categorie a rischio. Anche le farmacie stanno somministrando le vaccinazioni ai soggetti adulti aventi diritto – spiega Annalisa Donadini direttore della Medicina di Comunità di ATS Insubria –, mi sento in dovere di esortare tutti coloro che ancora non si siano protetti ad aderire all’offerta vaccinale per prevenire l’influenza prima del picco epidemico che è atteso proprio nel periodo natalizio ricordando l’importanza di prevenire, con il vaccino, anche il Covid 19 che, nella stagione invernale, potrebbe incidere maggiormente».

«La possibilità per tutti di vaccinarsi contro l’influenza e il Covid, dal 20 novembre, è una vera e propria occasione di salute per scongiurare gravi conseguenze che potrebbero avere le malattie causate dai virus di influenza e Covid per tutti i singoli cittadini. È bene ricordare che queste due vaccinazioni consentono di proteggere indirettamente i soggetti fragili con cui si è a stretto contatto riducendo il rischio di contagio all’interno di famiglie e comunità; è quindi davvero importante fare questa scelta per tutelare la salute dei singoli, dei più fragili e anche della collettività», chiosa Paolo Bulgheroni direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria.

Per informazioni relative alle prenotazioni è attivo il numero verde regionale 800 894 545 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00.

Finora sono stati somministrati in provincia di Varese 125.245 vaccini antinfluenzali (in provincia di Como 77.555), mentre anticovid in provincia di Como 15.265 e in provincia di Varese 24.336.