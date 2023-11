“Canto di Natale – ieri, oggi e domani”. In San Giovanni il concerto di Natale di Busto Arsizio

Torna giovedì 14 dicembre alle ore 21.00 in Basilica San Giovanni il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio.

Il concerto, dal titolo “Canto di Natale – ieri, oggi e domani”, sarà un vero è proprio viaggio attraverso brani della più pura tradizione natalizia, fino a grandi classici odierni, scelti con cura dal maestro Alessandro Cosentino, noto violinista che vanta pregiate collaborazioni con artisti internazionali.

I brani saranno interpretati da due cantanti d’eccezione Teresa Iannello e Moris Pradella, accompagnati da un ensemble musicale di 8 elementi composto da quartetto d’archi, pianoforte, contrabbasso, chitarra e percussioni.

L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, da effettuare entro il giorno 11 dicembre: per prenotare basta scrivere alla mail concerto.natale@comune.bustoarsizio.va.it, specificando nome, cognome e numero di telefono di tutti i partecipanti.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0331 390 310.

Alessandro Cosentino

Violinista, polistrumentista, arrangiatore, Laureato al conservatorio Martini di Bologna, da sempre attivo nella Classica con tournée in tutto il mondo, dirette da Riccardo Muti, Claudio Abbado, Ezio Bosso ed altri. Studia jazz ed improvvisazione violinistica sotto la guida di Piergiorgio Farina. Collabora con artisti del mondo pop, rock e jazz come Cesare Cremonini, Ligabue, Alex Britti, Lang Lang, Herbie Hancock e tanti altri. Da sempre presente in studio di registrazione in qualità di violinista e fonico, dal 2019 ricopre il ruolo di sound engineer e studio manager in diversi studi prendendo parte a numerose produzioni musicali.

Teresa Iannello

Cantante, autrice e compositrice. Nata in Sicilia e cresciuta a Busto Arsizio, approda con la sua musica in Argentina e in Brasile dove realizza un album per la Sony dal titolo “Back on the Top” contenente il singolo omonimo che entra a far parte, diventandone il brano di punta, della serie televisiva di maggior successo in quell’anno del palinsesto di TV Globo, “Pega Pega”, attualmente venduta in 45 paesi del mondo. Successivamente realizza “Swing all the colors”, cover del brano “Swing da cor” della pop star latina Daniela Mercury per entrare a far parte della colonna sonora di una seconda serie televisiva, “Segundo sol”, venduta in oltre 60 paesi del mondo ottenendo ancora maggior successo della serie Tv precedente. La canzone è stata unanimemente riconosciuta nel mondo come brano di punta e simbolo della serie stessa. Partecipa insieme a Paolo Valli e Daniela Mercury al carnevale di Bahia. Attualmente vocalist del Maestro Gaetano Curreri e gli Stadio.

Moris Pradella collabora con Marco Mengoni, Mario Biondi, Neri per caso, Gianni Morandi.