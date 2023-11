Caos nella circolazione ferroviaria: guasto elettrico alla stazione di Gallarate provoca ritardi estesi e cancellazioni

Un grave guasto alla linea elettrica nella stazione di Gallarate ha causato notevoli disagi nella circolazione ferroviaria oggi, con ritardi significativi e la cancellazione di numerosi treni. Trenord ha diffuso un avviso specificando che, secondo comunicazione del gestore della circolazione RFI , il problema è iniziato alle ore 09.50 e si è protratto fino alle 11, causando un’interruzione totale della circolazione nella stazione interessata.

Il malfunzionamento ha richiesto l’intervento immediato dei tecnici, ma nel frattempo si sono registrati ritardi fino a 60 minuti. Inoltre, per far fronte alla situazione e riadattare il servizio, Trenord ha dovuto limitare il percorso di alcuni treni e cancellarne altri.

I treni coinvolti nei ritardi e nelle limitazioni comprendono i collegamenti tra Milano Porta Garibaldi e Porto Ceresio, oltre a varie corse tra Treviglio, Varese e Domodossola. La situazione ha colpito anche i treni diretti verso l’Aeroporto di Malpensa, causando disagi a numerosi pendolari e viaggiatori, inclusi coloro che dovevano prendere voli.

Tra le cancellazioni più rilevanti, si segnalano le corse Varese-Treviglio e viceversa, nonché i collegamenti tra Milano Porta Garibaldi e Porto Ceresio.

Questa interruzione ha causato non solo ritardi ma anche confusione tra i passeggeri, molti dei quali hanno dovuto cercare alternative per i loro spostamenti. I disagi sono stati avvertiti in tutta la rete, con ripercussioni sul traffico e sulla mobilità nella regione.