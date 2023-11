Carlos Palma porta il suo “dado della Pace” alle scuole e alla Casa di riposo di Vedano Olona

Prosegue a Vedano Olona il percorso avviato nell’ottobre 2020 quando il paese è entrato a far parte dell’associazione “Città per la fraternità”, un’iniziativa che vuole contribuire, non solo in Italia, alla diffusione del principio di fraternità nella vita politica, specie negli Enti locali, prendendo ispirazione dal pensiero di Chiara Lubich e dalla vita del suo Movimento dei Focolari.

In questo contesto si è svolto questa mattina all’Istituto comprensivo Silvio Pellico l’incontro degli studenti della scuola media con Carlo Palmas, uruguayano, rappresentante del progetto “Living Peace”, strettamente collegato alla figura e all’insegnamento di Chiara Lubich. Carlo Palmas ha parlato ai ragazzi del suo “dado della pace“: «Insegnavo in una scuola americana al Cairo, in Egitto, ed è nata lì l’idea di contribuire alla pace e alla cultura della pace creando questo dado, ispirato al “dado dell’amore” di Chiara Lubich ma sostituendo sulle sei facce del dado le frasi ispirate all’amore universale, con frasi più specifiche sulla pace per dare una risposta alle tensioni e alle molte sfide che si vivevano in Medio Oriente. L’effetto è stato quasi immediato e abbiamo iniziato un percorso di fraternità e convivenza nel segno della solidarietà che ha coinvolto tutti i ragazzi e si è poi esteso ad insegnanti e famiglie». L’idea è quella di dedicare ogni giorno in classe un momento al “tiro del dado” e alla riflessione sulla frase uscita, coinvolgendo i ragazzi in e gli insegnanti. Un percorso di educazione alla pace promosso dal 2012 dall’associazione Amu – Azione per un mondo unito che dopo 10 anni si è sviluppato tutto il mondo, a cui partecipano 80 organizzazioni internazionali e più di mille tra scuole e gruppi, arrivando a coinvolgere oltre un milione di bambini e ragazzi.

L’obiettivo negli ultimi anni è stato quello di estendere questo progetto di pace anche alle residenze sanitarie per gli anziani ed è per questo che Carlos Palma dopo aver parlato con i ragazzi è andato a trovare gli anziani ospiti della Rsa Poretti e Magnani.

Dopo un breve intermezzo musicale della giovanissima violinista Rachele Bartolini di Venegono Superiore, Carlos Palma ha salutato gli ospiti a cui ha annunciato il progetto che stanno sviluppando gli studenti dell’Istituto comprensivo: «Sono molto onorato di conoscervi – ha detto Palma – perché voi anziani siete per me “gli esperti della vita” ed importantissimo il vostro ruolo nell’educazione dei ragazzi. Per questo vi annuncio che gli studenti stanno realizzando un progetto artistico che vi coinvolgerà, per costruire un ponte tra generazioni e seminare insieme a voi semi di pace».

La visita di Carlos Palma si è aperta nella mattinata con una visita alla nuova piazza dedicata proprio a Chiara Lubich, recentemente realizzata nell’area dell’ex torre dell’acquedotto, nel centro storico di Vedano Olona. Qui verrà posizionato prossimamente uno dei “dadi della pace” ideati dal rappresentante di Living in Peace.

L’iniziativa – promossa da Lucia Vergani e Giampaolo Casagrande, rappresentanti dell’associazione Città per la fraternità, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo e la Rsa Fondazione Poretti Magnani – si è conclusa con l’incontro con il sindaco Cristiano Citterio e gli amministratori cittadini.