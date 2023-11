Caronno Varesino e le lacrime per il piccolo Dante Mercanti: “Il tuo sorriso ci accompagnerà sempre”

«Ciao caro Dante, il tuo sorriso ci accompagnerà sempre. Siamo vicini ai tuoi genitori, a tua sorella Martina e a tutti i tuoi familiari in questo momento di grandissimo dolore per la tua prematura scomparsa». Si pensa a parole come “dolore“. Ma è inevitabile abbinarle anche a “sorriso”: non potrebbe essere altrimenti per dedicarle a un bambino di 14 anni che col sorriso saluta quanti lo conoscevano, con in braccio un cagnolino, foto scelta dai suoi famigliari per annunciare la scomparsa in modo tragico del loro ragazzo.

Dante Mercanti, 14 anni, morto in un campo fra Caronno Varesino e Carnago mentre stava aiutando il papà, viene ricordato dagli insegnanti, e dalle collaboratrici scolastiche della scuola Macchi di Caronno Varesino ancora sotto shock per quanto avvenuto lo scorso 31 ottobre.

Una tragedia che ha riempito di dolore la piccola comunità, e che è andato ben oltre i confini del paese. La data del funerale non è ancora stata decisa, verrà comunicata dalla famiglia non appena possibile.