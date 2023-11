Castellanzese a Ponte San Pietro con un Chessa in più, big match per la Varesina a Caldiero

Domenica 26 novembre alle 14.30 il Girone B di Serie D scende in campo per la 15ma giornata del torneo. Castellanzese e Varesina giocheranno in trasferta rispettivamente contro il Ponte San Pietro e il Caldiero Terme.

CALDIERO TERME – VARESINA

Caldiero e Varesina arrivano all’appuntamento appaiate al secondo posto con 27 punti. Insieme a loro c’è il Brusaporto, mentre al comando della classifica c’è l’Arconatese che vanta 5 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Per entrambe, quindi, un passo falso farebbe lievitare il distacco in caso di successo della capolista, che ospiterà la Tritium. I veneti sono reduci dalla sconfitta (2-1) del “Garilli” di Piacenza, che ha permesso alla Varesina, grazie alla vittoria in extremis contro il Club Milano (3-2, leggi qui), di agganciare la formazione veronese prima della sfida di domenica.

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE

La Castellanzese ha riabbracciato Mario Chessa dopo un anno e mezzo trascorso all’Arconatese, con la quale in settimana ha rescisso il contratto per ritornare nel suo vecchio club, dove in tre anni ha segnato la bellezza di 67 gol. Un’arma in più, dunque, per i neroverdi di mister Manuel Scalise che domenica saranno ospiti del Ponte San Pietro, formazione ultima in classifica con appena 8 punti, con l’ultima e unica vittoria in campionato risalente alla prima giornata contro la Casatese.