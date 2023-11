Cena di gala di Soroptimist Varese per “andare in buca” con il progetto My golf team

Insieme per andare “in buca”. Da due anni il Panorama Golf di Varese promuove un progetto di sport e inclusione dedicato a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Ogni pomeriggio sul green di San Fermo si gioca a colpire la palla con la mazza per mandarla in buca. Ad accogliere e seguire i giovanissimi golfisti è Alberto Ballarin che, seguendo l’indicazione della Federazione e dopo essersi formato sul tema dell’autimso, ha deciso di accogliere la sfida e di promuovere “Golf4Autism”. Prima con la “Ryder Cup” e oggi, proseguendo con il sostegno di Soroptimist, dedica 4 giorni alla settimana allo sport inclusivo, accogliendo gruppi diversi e permettendo a ciascun bimbo o adolescente di praticare almeno un’ora e mezzo alla settimana.

A coordinare il progetto e sostenere il maestro nell’accoglienza è Tiziana Gandini, un passato da formatrice ed educatrice, che, sulla base di schede e valutazioni personali, definisce il percorso del singolo partecipante al progetto: «La capacità del maestro Alberto è di riuscire a tirar fuori il movimento personale di ciascun golfista. Ed è quello che appassiona i giovani partecipanti».

Il progetto , dicevamo, è stato sposato da Soroptismit Varese la cui presidente Maria Grazia Tibiletti spiega : «Raccogliamo finanziamenti per dare continuità a un’esperienza decisamente positiva per i giovani partecipanti. Alcuni ragazzi mostrano capacità spiccate per il golf. Per questo vogliamo che il progetto iniziato con la Ryder Cup prosegua con il nome di “My Golf Team”». Volontarie di Soroptimist accolgono bambini e adolescenti di Fondazione Piatti, Spazio Blu Autismo e Triade coinvolti sin dal primo momento.

Nella cena di gala per la celebrazione del Soroptimist Day che si è tenuta al Golf Club di Luvinate, alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, è stato presentato il nuovo progetto che è stato sposato anche dal gruppo Soroptimist gemellato di Francacorta con cui prossimamente verrà organizzata una giornata di sport e gioco.