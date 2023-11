“Cento Domeniche” di Antonio Albanese al cineforum delle Arti di Gallarate

In duplice proiezione al Cineforum delle Arti a Gallarate questo giovedì 23 novembre è in programma Cento Domeniche, film diretto da Antonio Albanese che, come suo solito, oltre a dirigere interpreta anche i panni del protagonista principale: un ex operaio che conduce una vita semplice e rimane vittima del crack di una banca.

Al suo fianco c’è un cast tutto italiano, a partire da Liliana Bottone che veste i panni della figlia in procinto di sposarsi. Ci sono anche Bebo Storti, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Elio De Capitani, Sandra Toffolati e Giulia Lazzarini.

Il film racconta la storia di Antonio che lavora come operaio in un cantiere nautico e conduce una vita per lo più tranquilla: trascorre il tempo libero a giocare a bocce con gli amici; si prende cura dell’anziana madre; ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui è in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l’intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni: regalare alla figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita…

Il film sarà in programma alle 15 e alle 21. Alle ore 15 sarà introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, alle ore 21 introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.