Cento hobbisti e tremila persone, un successo il mercatino di Galliate Lombardo

La diciannovesima edizione del Mercatino di Natale di Galliate Lombardo si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione. L’evento ha contato circa 100 bancarelle di hobbisti e artigiani e una presenza stimata di circa tre mila persone durante l’intera giornata.

«Un’edizione del Mercatino da incorniciare, grazie al lavoro di squadra! – ha commentato il presidente della Pro Loco Alessio Crespi – Questo è un evento che con il tempo (dal 2002 ormai) è diventato una vera e propria occasione sociale per il nostro Paese, per incontrarsi e scambiarsi gli auguri, anche con le persone che non si vedono durante l’anno. Questa è la vera magia».

«Avevo 11 anni quando si è svolta la prima edizione del mercatino, e da allora questo evento è diventato una pietra miliare per la nostra comunità. Ogni anno si aspettava sempre l’ultima domenica di novembre per poter incontrare amici e conoscenti che non si aveva l’occasione di incontrare durante l’anno. Inoltre, anche quest’anno, la comunità si è stretta attorno a questa manifestazione, di cui ormai nessuno vuole più fare a meno: ognuno, con le proprie capacità, contribuisce alla riuscita della manifestazione; c’è chi aiuta ad addobbare il paese, chi collabora nell’organizzazione delle bancarelle, chi aiuta in cucina per il pranzo in oratorio… un grande lavoro di gruppo che conta circa quaranta persone volontarie che da agosto preparano e organizzano questo bellissimo evento. È a loro che bisogna dire grazie».

«Grazie anche a tutti gli sponsor e all’amministrazione comunale che, come ogni anno, ci sostengono. Infine, un grande grazie va agli hobbisti che credono nel nostro progetto. Ogni anno, cerchiamo di aumentare la qualità dei prodotti esposti. Ed ora aspettiamo la 20º edizione che si terrà il 24 novembre 2024»·