Cento magnolie per il piano stazioni nella Festa dell’albero a Varese

Quella del 2023 è stata una festa dell’albero speciale per i bimbi delle scuole primarie e dell’infanzia di Varese.

Le loro maestre li hanno infatti accompagnati ad aiutare a piantare un centinaio di nuovi attesissimi alberi: quelli del piano stazioni. Per lo più magnolie, oggetto di attesa e polemiche, ma che ora finalmente prenderanno il loro posto in quella che si prepara ad essere una collezione urbana più unica che rara in Italia e in Europa.

«Prende sempre piu forma il progetto dell’area delle stazioni – Ha commentato Davide Galimberti, sindaco di Varese, a margine della cerimonia – Tutti ci ricordiamo bene com’era anni fa la stazione dello stato, la zona antistante, piazzale Kennedy e tutte le altre aree attorno alla stazione. Oggi, con la messa a dimora di decine di magnolie, si completa un progetto che aveva come principale obiettivo il miglioramento complessivo della zona intorno al comparto delle stazioni. Con ampi spazi pedonali e ampie zone a verde, con tanti alberi e soprattutto con una maggior vivibilità per coloro che, usciti dalla stazione, entrano nella città giardino. Un’occasione di riqualificazione che è l’inizio di un percorso: sono in corso infatti in città una serie di iniziative di rigenerazione importanti, che la stanno profondamente cambiando all’insegna della qualità della vita».

Gli alberi arrivano da Pistoia, da una serra che ha subito l’alluvione (“Un modo per sostenere quei territori in difficoltà” hanno spiegato): «Sono stati caricati ieri sera in Toscana e si sono svegliati questa mattina a Varese» ha spiegato agli entusiasti ragazzini l’agronomo Franco Vanoni, che ha anche spiegato l’importanza degli alberi, e di questi alberi, ai giovanissimi studenti.

«La città di Varese investe nel suo patrimonio arboreo – Ha commentato l’assessore alla rigenerazione Urbana Andrea Civati – In questi giorni pianteremo ad esempio 200 piante nella zona del Campo dei Fiori, a confermare che il verde urbano e all’esterno della nostra città è una priorità assoluta per questa amministrazione. E’ una giornata simbolica anche perchè consegnamo quest’area alle nuove generazioni, ai bambini delle scuole elementari e dell’infanzia di questa città perchè se ne prendano cura, e soprattutto abitino queste zone e tutta la città».

Alla manifestazione «C’erano praticamente tutte le scuole primarie della città, più le scuole dell’infanzia – ha sottolineato l’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio – Quello che conta è lasciare un segno: loro oggi hanno lasciato un segno a noi con la loro presenza, i loro disegni i loro scritti. E noi speriamo di avere lasciato un segno a loro per il futuro». Insieme ai tre assessori maggiormente coinvolti – Nicoletta San Martino all’ambiente, Andrea Civati ai lavori pubblici e rigenerazione urbana e Rossella Dimaggio all’istruzione – in piazzale Trieste c’erano anche l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e il vicesindaco Ivana Perusin.

DOVE VERRANNO PIANTUMATI I 100 ALBERI DEL PIANO STAZIONI

Gli alberi nella nuova zona delle stazioni saranno poco meno di cento, suddivisi prevalentemente tra piazzale Trieste e piazzale Kennedy, oltre ad alcuni esemplari piantati in piazza Biroldi, davanti all’ospedale del Ponte: «Le magnolie in piazzale Trieste si concentreranno nell’area di fianco all’ingresso della stazione: ci saranno circa 30 di queste piante di specie diverse che saranno appoggiate su un letto di erbacce perenni, che faranno delle fioriture stagionali molto colorate – ha spiegato Andrea Civati – Sarà quindi un’area molto colorata sia per le erbacce a terra che per le magnolie che fioriranno con fiori diversi. Inoltre, verranno piantate tre magnolie esemplari proprio davanti alla facciata della stazione che avranno delle fioriture gialle, e anche in altre aree ci saranno altre piantumazioni. Ci saranno anche altre specie, in particolare 4 platani, che abiteranno altre aree verdi in questa zona».

Gli alberi non saranno solo in piazzale Trieste: «In piazzale Kennedy ci saranno altre 50 magnolie, anche in questo caso di specie diverse, di fioriture e con colori diversi, che animeranno anche quella parte di città – Ha spiegato Civati – In particolare saranno piantate nella zona del centro diurno, nelle aiuole che delimitano il parcheggio delle auto e nella parte dell’edificio biglietteria. Infine in piazza Biroldi abbiamo piantato tre magnolie, messe a dimora nella aiuola centrale della piazza».