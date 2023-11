Cento nuove magnolie a Varese celebrano la Giornata dell’albero 2023

La città di Varese celebra la Giornata dell’albero con un calendario di eventi, dal 21 al 25 novembre. In programma diversi incontri ma soprattutto la piantumazione delle prime delle oltre 100 magnolie che verranno messe a dimora nel cuore della città, in zona stazioni.

NUOVA VITA PER LE STAZIONI DI VARESE

Martedì 21 novembre, nella ricorrenza nazionale dedicata agli alberi istituita con una legge della Repubblica, i bambini e le bambine delle scuole primarie e dell’infanzia parteciperanno alla messa a dimora di alcune delle nuove magnolie nella nuova area riqualificata delle Stazioni.

Un intervento storico che andrà ad aggiungere un consistente patrimonio arboreo, insieme ad altre essenze e aree a verde, all’interno del compendio stazioni.

«Varese quest’anno celebra la Giornata nazionale degli Alberi con un intervento importante per la nostra città, che potenzia in modo consistente il suo patrimonio arboreo in un’area particolarmente delicata – dichiara il sindaco Davide Galimberti – Una zona completamente riqualificata con la nuova area pedonale, con l’importante intervento di messa in sicurezza del torrente Vellone e le opere di contrasto al dissesto idrogeologico, oltre ai lavori per il potenziamento della sicurezza grazie al nuovo sistema di illuminazione e videosorveglianza“.

«L’area delle Stazioni concretizza quella visione di città che l’amministrazione sta perseguendo – sottolinea l’assessore Andrea Civati – fondata su una maggiore vivibilità, qualità della vita e benessere con maggiori aree pedonali, spazi pubblici riqualificati con la presenza di verde. Un intervento che ha anche fornito un contributo ecologico importante con la demolizione di diversi immobili dismessi, retrostanti alla zona delle Ferrovie, la rimozione di pavimentazione impermeabile e la conseguente rinaturalizzazione».

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELL’ALBERO A VARESE

La città celebra la Festa dell’albero per tutta la settimana, con altri tre incontri curati da Maria Paola Cocchiere – presidente della Commissione comunale Lavori pubblici – con l’obiettivo di approfondire il ruolo rivestito dagli alberi e in generale dal verde per il futuro dei contesti urbani. Il tema sarà affrontato dal punto di vista della salute di persone e ambiente, poi come elemento di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e infine dal punto di vista della tutela della biodiversità.

Giovedì 23 novembre alle ore 21 in Salone Estense ci sarà il convegno dal titolo “Il ruolo del verde nella creazione di città del benessere e della salute”, con gli interventi di Domenico Cavallo, docente ordinario del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università Degli Studi Dell’Insubria, Chiara Spinato dell’’Health City Institute, Maria Paola Cocchiere, consigliera comunale e presidente Commissione Lavori pubblici e Carlotta Bonvicini, assessora all’Ambiente di Reggio Emilia.

Venerdì 24 novembre ore 21 in Sala Montanari il confronto è invece sul tema “Il futuro mette radici. Le variazioni climatiche”, con gli interventi di Paolo Valisa, meteorologo Centro geofisico prealpino, Paolo Pozzi, geologo referente per Attività Geologia, SIT e Protezione Civile del Comune di Varese, Nicoletta Sanmartino, assessora alla Tutela Ambientale e Andrea Civati, assessore all’Urbanistica.

Infine sabato 25 novembre in Salone Estense a partire dalle ore 10 si parlerà de “Le trasformazioni della biodiversità nelle città. Un viaggio dalla storia alle nuove visioni future”.

Presenti in qualità di relatori Bruno Cerabolini, docente ordinario del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria, Carlo Cottini, storico botanico, Pietro Cardani, Capo attività del Comune di Varese, Gestione del Verde Pubblico, Parchi e Giardini, e Laura Gatti, docente dell’Università Degli Studi di Milano.

«Una serie di incontri con l’intento di evidenziare come oggi emerga sempre più la necessità di rendere le nostre città più verdi, vivibili e salutari – interviene la consigliera Maria Paola Cocchiere – Il benessere delle persone, infatti, dipende fortemente dal contesto ambientale, frutto di strategie attuate dai governi locali. Anche la biodiversità gioca un ruolo fondamentale, a maggior ragione in contesti antropizzati, dal momento che il benessere umano dipende fortemente dalla rete di interazioni delle specie viventi. Infine la presenza e conservazione di ecosistemi naturali nelle nostra città riveste un ruolo essenziale nel ridurre e prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici».