Centro federale del ghiaccio. Astuti scuote il consiglio regionale: “Tempi stretti per decidere”

Di fronte alla mancanza di decisioni su dove verrà realizzato il centro federale del ghiaccio, struttura legata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per il quale si è candidata anche la città di Varese, il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti prova a “scongelare” il consiglio regionale.

«Sulla realizzazione del Centro federale del ghiaccio in Lombardia la giunta regionale sembra congelata. La scorsa settimana il ministro Giorgetti ha ribadito che le risorse ci sono e che il centro va costruito, ma la Regione tace e nessuno si muove. Il timore vero è che vada a finire come per la pista da bob che alla fine potrebbe essere realizzata all’estero» – così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene in merito alla realizzazione del centro federale del ghiaccio prevista dal Governo e caldeggiata anche dal ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti.

In ballo c’è un investimento da decine di milioni di euro: «Un piatto ghiotto quello dei fondi messi a disposizione dal Pnrr – sottolinea Astuti – parliamo di 25 milioni di euro che il Governo è pronto a destinare agli sport del ghiaccio per creare un centro di allenamento per le squadre nazionali, ma si tratta di risorse per progetti che devono essere completati, al più tardi, entro la fine del 2026. La scelta è caduta sulla Lombardia e un peso decisivo lo avrà la Regione, alla quale spetterà l’ultima parola, ma bisogna muoversi in fretta, perché altrimenti rischiamo di perdere anche questa grande opportunità».