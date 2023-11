Centro Storico e Viale Lombardia: il “nuovo” mercato di Sesto Calende si divide

Già l’indomani della presentazione del progetto non è mancato il giudizio dei mercanti, che ancora una volta hanno trovato in Davide Grazioli il loro portavoce dopo le proteste degli scorsi anni, compreso lo sconforto espresso meno di un mese fa. Affidandosi ancora una volta a lunga lettera aperta pubblicata sui gruppi social della città (Sesto Calende News 2.0) Grazioli , seppur insoddisfatto («le aspettative erano diverse»), afferma che i commercianti sono comunque fiduciosi e pronti a nuovi suggerimenti e idee in grado di trovare, tramite il dialogo, un nuovo compromesso in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

«Con l’assemblea pubblica del 31 ottobre abbiamo finalmente scoperto il tanto atteso progetto per il ritorno del mercato in centro.Non possiamo nascondere che dopo tanta attesa le aspettative erano ben diverse, ciò nonostante prendiamo con positività quanto di buono è emerso nella serata. Ribadiamo con forza che il progetto presentato, con la divisione del mercato tra centro e via Lombardia, non è accettabile per svariati motivi che molti colleghi, ma anche semplici cittadini, hanno sottolineato ed è una soluzione che scontenta tutti».

“PRESENTEREMO SUGGERIMENTI E IDEE NUOVE”

«Il Sindaco, però, su alcuni nostri suggerimenti si è dimostrato possibilista ed abbiamo finalmente conosciuto il reale numero dei banchi (nemmeno noi lo sapevamo con certezza) e le limitazioni imposte dall’amministrazione. Da qui, cogliendo l’invito del Sindaco ad avanzare proposte e ad incontrarsi nuovamente, vogliamo ripartire. Ora che un piccolo passo è stato fatto non vogliamo più continuare a sottolineare tutte le ingiustizie subite in questi tre anni (anche se non potranno essere dimenticate) ma dedicarci a migliorare questo progetto di ritorno del mercato in centro. Abbiamo suggerimenti ed idee che appena pronte sarà nostra premura condividere con l’amministrazione e anche con tutti i cittadini».

«Per fare questo, però, abbiamo bisogno del sostegno e della volontà dell’amministrazione tutta; sottolineiamo questo aspetto proprio perché nella serata della presentazione del progetto sono emerse delle prese di posizione discordanti; ci è sembrato di poter trovare dei punti di incontro sulle misure dei banchi, sull’uso di qualche piazza e dei giusti compromessi tra le necessità dei residenti, dei proprietari dei dehors e il posizionamento dei nostri banchi. Ma dopo l’intervento del capogruppo Colombo ogni spiraglio è sembrato svanire in quanto, citando le parole del Colombo, “le piazze sono dei sestesi”, “prima vengono i sestesi e le loro attività” (riferendosi immaginiamo, ai dehors) e anche “la viabilità dei Sestesi non si tocca”. Ora, capite bene che con queste premesse sarebbe inutile anche solo presentare una piccola variazione o proposta perché l’utilizzo delle piazze e qualche piccola modifica agli orari della viabilità sono inevitabili per consentire lo svolgimento di un mercato cittadino».

«Anche per noi è fondamentale la sicurezza, ma non deve diventare un pretesto per mascherare altre necessità. Queste prese di posizione non possono che fare male a tutti, impediscono mediazione e collaborazione, incrementando ingiustamente rivalità e astio tra residenti, commercianti fissi e noi ambulanti quando invece lo spirito con cui svolgiamo ovunque il nostro lavoro è proprio quello di collaborazione, cercando di arrecare il minor disagio possibile ai residenti agevolandone il più possibile le necessità, certamente non impedendo entrate ed uscite. Il nostro obiettivo non è certo danneggiare o deturpare le vostre piazze, anzi, cerchiamo di colorarle e renderle ancor più vive. Ci aspettiamo che questo nostro spirito venga condiviso anche dall’amministrazione e sia l’inizio di una proficua collaborazione che, ci auguriamo, porterà ad un progetto migliore di quello presentato e che abbia come obiettivo quello di accontentare quante più attività possibile».

LE OPPOSIZIONI: “UNA GHIGLIOTTINA”

Una «ghigliottina», questo, infine, il giudizio fortemente negativo dato dalle opposizioni Sesto2030 e Insieme per Sesto nel sentire il progetto presentato in sala consiliare dal sindaco Giovanni Buzzi e dal capogruppo Marco Colombo.

«Anni di continui rinvii, e in mezzo una consultazione popolare, per realizzare un progetto che ghigliottina una dei simboli di Sesto Calende – così il consigliere Giorgio Circosta di Sesto2030 a margine dell’incontro di martedì sera -. Doveva essere avviata una fase di confronto, come noi di Sesto2030 suggerimmo a margine delle nostre indagini, con tutti gli attori interessati. Anche per evitare che si dovesse valutare una proposta a scatola chiusa rendendo il dibattito comprensibilmente molto teso. Emerge in maniera evidente sono i paletti stringenti posti rispetto al transito auto in zona Pizza Mazzini, risolvibile facilmente ponendo degli orari di ingresso ed uscita, e quello relativo ai plateatici».

Poi la risposta congiunta delle liste alla nota pubblica questo pomeriggio dall’amministrazione comunale, a cui è stata inoltre allegata una foto che riportiamo in fondo all’articolo: «Il comunicato sul mercato emesso oggi dall’amministrazione è una smentita alle promesse di ascolto e alla possibilità di rivedere una proposta sbagliata fatta dal Sindaco Buzzi. Chi lo ha scritto non ha alcuna volontà di dialogo. Noi ci impegnano per correggere questo errore, perché non si può far morire una traduzione che è nella storia e nel nome di Sesto Calende: Sextum Mercatum. Ci sono soluzioni diverse nel rispetto della sicurezza. Con buona volontà si possono garantire gli spazi per il mercato in centro per tutti gli ambulanti. Questo vuole la maggioranza dei sestesi, dei commercianti e di coloro che fanno il mercato. La volontà di una sola persona non può prevalere sull’interesse generale».