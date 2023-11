Cerimonia di consegna delle bandiere alle scuole medie di Luino

Di fronte ad una folta platea di ragazzi nell’aula magna delle scuole medie di Luino è avvenuta venerdì mattina la formale e simbolica consegna del Tricolore. Dopo un intervento del l’ex consigliere comunale Pietro Agostinelli sui social che ha segnalato la presenza di bandiere italiane sugli istituti scolastici in pessime condizioni, il consigliere comunale avvocaro Furio Artoni, ha preso spunto dalla segnalazione e rilevato ome la bandiera rappresenti la nostra Nazione

Il gruppo consiliare capitanato da Furio Artoni, ha deciso di regalare la bandiera italiana, all’istituto coinvolgendo anche il Sindaco di Luino in questa cerimonia anche in commemorazione della festa del 4 novembre. un simbolo per i valori della nostra Patria. Mentre il sindaco Enrico Bianchi ha donato una copia della Costituzione, l’avvocato Artoni si è soffermato sull’importanza dei simboli per richiamare i valori che hanno fondato la nostra nazione nella storia, nella cultura e nelle passioni.

La storia italiana fatta di passioni, di fede e di speranza con radici importanti nel bene e nel male che richiama ad una passato millenario. Con qualche breve intermezzo dei ragazzi che hanno interloquito su alcuni aspetti durante l’intervento di Artoni , la mattinata si è conclusa con la consegna delle tre bandiere alla vice preside professoressa Corsini,