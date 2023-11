Chiusura temporanea di via Saltrio a Viggiù per lavori alla rete fognaria

Il Comune di Viggiù avvisa la cittadinanza che domani, 17 novembre 2023, verrà istituita una sospensione temporanea del traffico veicolare su un tratto della strada provinciale 9, conosciuta come la strada dei Picasass. Questa interruzione riguarderà il segmento che va dall’incrocio con la via Clivio fino all’incrocio con la via Ronchi.

La chiusura della strada è programmata dalle ore 8.30 del mattino fino alle 17 del pomeriggio e sarà necessaria per permettere la realizzazione di lavori di manutenzione e riparazione della rete fognaria del comune. Il tratto interessato è compreso tra il chilometro 4+328 e il chilometro 4+649 lungo la via Saltrio.

Durante le ore di lavoro, tutti i veicoli, senza eccezioni, dovranno evitare il tratto di strada in questione. I residenti e i conducenti che usualmente percorrono questa strada sono invitati a programmare i loro spostamenti in anticipo e a cercare percorsi alternativi per la durata dei lavori.