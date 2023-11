Ciaspoliamo insieme: a Gazzada Schianno un corso di avvicinamento all’ambiente innevato

La Sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Gazzada Schianno propone la settima edizione del corso “Ciaspoliamo Insieme”, un percorso formativo dedicato a coloro che desiderano avvicinarsi con consapevolezza all’ambiente innevato della montagna.

Il corso, articolato in tre serate teoriche e altrettante uscite in ambiente, si propone come un’occasione unica per imparare a conoscere e frequentare la montagna invernale in tutta sicurezza.

Programma del Corso:

Lezioni Teoriche: Mercoledì 10, 17 e 24 gennaio 2024.

Durante queste serate, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le conoscenze teoriche necessarie per affrontare l’ambiente innevato in modo consapevole. Argomenti come l’equipaggiamento, le tecniche di orientamento, la valutazione del rischio e la sicurezza in montagna saranno trattati da istruttori esperti.

Uscite in Ambiente: Domenica 14 e 21 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Tre emozionanti giornate saranno dedicate all’applicazione pratica delle nozioni apprese durante le lezioni teoriche. Gli partecipanti saranno guidati da accompagnatori titolati CAI attraverso scenari innevati mozzafiato, imparando ad utilizzare le ciaspole in modo corretto e sicuro.

Il corso culminerà con un weekend sulla neve presso il suggestivo Rifugio I Re Magi. Un’opportunità per consolidare le competenze acquisite, socializzare con gli altri partecipanti e godere appieno della bellezza della montagna invernale.

Informazioni Utili:

Obbligatoria la Tessera CAI: chiunque desideri partecipare al corso dovrà essere in possesso della tessera CAI.

Possibilità di noleggio attrezzatura: per coloro che non dispongono di attrezzatura propria, è prevista la possibilità di noleggiare l’equipaggiamento a tariffe agevolate.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Annalisa Piotto al numero 347 0855089 o visitare il sito web www.caigazzadaschianno.it. Info e iscrizioni in sede (via Roma 18 Gazzada Schianno) il martedì e venerdì.