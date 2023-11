Cicloturismo ed eventi sportivi: aperti i bandi di Camera di Commercio e Regione

Il turismo a pedali e l’organizzazione di eventi sportivi sono due comparti che in questi anni hanno preso quota nell’economia del Varesotto grazie anche alle iniziative di questo genere sostenute dall’attività della Camera di Commercio. E proprio l’ente di piazza Montegrappa è pronta a rilanciare: è stato infatti aperto oggi il nuovo bando denominato #VareseDoYouBike e destinato agli operatori della bike economy.

Il bando a sostegno della filiera cicloturistica prevede 50mila euro complessivi in contributi per le imprese della filiera stessa, un ambito che sul nostro territorio è sotto i riflettori grazie alle sinergie che l’Ente camerale sta sviluppando insieme ad altre istituzioni locali e operatori privati grazie al progetto denominato proprio #varesedoyoubike.

L’obiettivo è quello di sostenere interventi per realizzare o potenziare strutture ricettive cosiddette bike friendly (sul modello dei “bike hotel”), arricchire l’offerta di servizi e prodotti cicloturistici integrati con il territorio, stimolare lo sviluppo di nuovi operatori economici operanti nel settore turistico, capaci di rispondere ai trend emergenti della domanda.

Per le micro, piccole e medie imprese varesine della filiera turistica – con particolare riferimento alla ricettività e al noleggio delle biciclette – sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10mila euro e per un investimento di almeno 3mila euro. Domande online, con ulteriori informazioni sul sito di Camera di Commercio Varese sono disponibili sul sito di Camera di Commercio (QUI) sotto la voce Contributi e agevolazioni”.

Nel frattempo Regione Lombardia ha pubblicato il bando “Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi”: l’iniziativa mette a disposizione complessivamente 1 milione e 550mila euro appunto per sostenere la realizzazione di manifestazioni ed eventi riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline associate, di carattere sia agonistico, sia dilettantistico. Eventi che siano realizzati sul territorio lombardo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2024 e per i quali sia previsto un costo superiore ai 5mila euro. Il contributo è a fondo perduto ed è compreso tra i 5mila e i 20mila euro. Anche in questo caso, ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Camera di Commercio Varese sotto la voce “Contributi e agevolazioni”.