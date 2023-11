Cinzia Spanò a Varese con “Leggere Lolita a Teheran”

Appuntamento al cinema “Nuovo” di Varese con Cinzia Spanò che torna nella Città Giardino per lo spettacolo “Leggere Lolita a Teheran”, accompagnata dal violino di Marta Pistocchi, organizzato dal comitato soci Coop di Varese e Malnate.

All’evento, in memoria di Franca Bramerio, parteciperà anche Rayhane Tabrizi. Il reading vuole diventare il proseguimento ideale di quegli incontri, vuole essere un omaggio al coraggio e alla forza delle donne iraniane e idealmente intende creare una connessione con le donne che in questo momento nel mondo stanno lottando per la loro autodeterminazione e la loro libertà e contro ogni forma di oppressione e di violenza. Immagini tratte dal progetto fotografico My Stealthy Freedom Iran di Marinka Masseus. Musica dal vivo a cura di Roberta Di Mario, Alessandra Novaga, Marta Pistocchi.

“Nell’autunno del 1995, dopo aver dato le dimissioni dal mio ultimo incarico accademico , decisi di farmi un regalo e realizzare un sogno. Chiesi alle sette migliori studentesse che avevo di venire a casa mia il giovedì mattina per parlare di letteratura”. Nato dal desiderio di sostenere le proteste scoppiate in Iran nel settembre del 2022 in seguito alla morte di Mahsa Amini seguita al suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo, il reading, che ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International, ha debuttato in prima nazionale il 25 novembre 2022, a RaiRadio nella trasmissione radiofonica di Laura Palmieri “Il Teatro di Radio 3” in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Leggere Lolita a Teheran” il bestseller di Azar Nafisi tradotto in 32 lingue e rimasto nella lista dei bestseller del New York Times per ben 117 settimane, narra la storia vera dell’autrice, costretta a lasciare l’Università dove insegnava a causa delle continue pressioni della Repubblica islamica esercitate sui contenuti delle lezioni e sulla vita privata delle persone, in particolare delle donne. Riunendo alcune sue studentesse nel salotto di casa sua per continuare le lezioni lo trasforma in un luogo di libertà assoluta dove la letteratura, le parole, l’immaginazione diventano strumenti di lotta e resistenza.

Rayhane Tabrizi

Nata a Teheran nel 1979, vive in Italia dal 2008. Dopo essersi laureata in interpretariato a Teheran, diventa hostess per i voli internazionali di Iran Air per otto anni. Questo lavoro le dà l’opportunità di scoprire diversi paesi e culture fino ad arrivare in Italia, dove si stabilisce. Qui, grazie alla sua esperienza e alle sue doti organizzative, linguistiche e gestionali diventa deal manager di una multinazionale. In Italia Rayhane scopre una cultura diversa e si avvicina ad altre religioni, fino a convertirsi al Buddhismo. Da allora, Rayhane è molto attiva nel terzo settore, dedicandosi al volontariato in modo concreto.

Dall’uccisione di Mahsa Amini, nel settembre 2022, Rayhane diventa una delle attiviste dei dissidenti iraniani in Italia, organizzando eventi tramite l’Associazione Maanà in cui lei è la presidente, partecipando attivamente in Italia e all’estero alle numerose manifestazioni e dibattiti, prendendo posizione contro il regime sanguinario iraniano. Questa lotta ha in poco tempo unito le forze di migliaia di iraniani che vivono in Italia.

Le sorelle vivono all’estero come lei, i genitori invece vivono ancora in Iran e Rayhane aspetta con impazienza e forza il momento in cui potrà finalmente ricongiungersi a loro, alla fine di una rivoluzione che è destinata a cambiare il Paese per sempre.

Da poco ha fondato l’Associazione Maanà a Milano con altri ragazzi attivisti che condividono gli stessi obiettivi per promuovere tutte le attività e gli eventi focalizzati sulla cultura iraniana e ampliare la voce delle donne in Iran creando una rete di unità fra iraniani dissidenti.