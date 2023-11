Circolo Gagarin e M.Art.e. insieme per riaccendere tra i giovani la voglia di fare cultura

Ha preso il via lo scorso weekend il nuovo progetto di circolo Gagarin e associazione M.Art.e denominato C.R.A.F.T. (Costruire Futuro con la Cultura). La presentazione si è svolta venerdì sera nella sede dei circolo Arci di via Galvani alla presenza di Giacomo Rogora di Gagarin e di Caterina Rossi e Lia Locatelli di M.Art.e.

«L’acronimo che abbiamo scelto significa artigianale, fatto a mano in inglese. Lo abbiamo avviato insieme a M.Art.e., associazione che si occupa di teatro. Il progetto ha vinto il bando del terzo settore 2023 di Regione Lombardia e muove ora i primi passi concreti. La coprogettazione con l’associazione di Varese è nata su un intento specifico sul territorio: la responsabilità sociale rispetto al tema della cultura» – spiega Rogora.

Il consigliere del direttivo esamina la situazione attuale: «Cì stato un crollo negli ultimi 10 anni dei festival primaverili e tardo estivi. Per noi è un segnale di un vuoto che si è venuto a creare per vari motivi. Tempi ed esigenze sono cambiati ma è anche successo perché tante associazioni non sono riuscite a fare ricambio generazionale oppure non sono riuscite a mantenere legami forti con le amministrazioni».

Per questo il circolo ha deciso di lavorare si due azioni: «C’è bisogno di puntare un faro sulla musica originale dal vivo. Riceviamo decine di mail a settimana di band del territorio che vogliono suonare e chiedono spazi. Sempre meno locali concedono serate a giovani che fanno musica originale per questo abbiamo deciso di rispondere a questa esigenza con un palinsesto di serate tra fine 2023 e inizio 2025 dedicate a gruppi under 30 (almeno metà della band) della provincia e dell’alto milanese».

La seconda azione è la seconda edizione di Gagarin Academy. Si tratta di una serie di proposte formative che si concretizzano in un corso di organizzazione di eventi dal vivo: «Sarà gratuito e composto da venti ore di formazione destinati a giovani under 30. Si parlerà di produzione, promozione, strumentazioni tecniche, sostenibilità sociale degli eventi e lo faremo con Matia Campanoni del Woodoo festival, Matteo Motta del Bloom di Mezzago, Neverwas Radio con Nicoló Cagnani e Luca Mazzaron di OutofReach. Avremo un approccio formativo sia formale che pratico/aneddotico».

Infine c’è l’azione messa in campo da M.Art.e. con Caterina Rossi e Lia Locatelli: «Siamo una scuola dello spettacolo. A Varese abbiamo uno spazio in centro a Varese: vorremmo arrivare a fare dello spettacolo una professione. Collaboriamo con 15 docenti e collaboratori che hanno un curriculum di peso».

Nello specifico: «In questo bando l’obiettivo è rivolto ai ragazzi delle superiori (una terza dell’Einaudi) con i quali parlare di volontariato come esperienza formativa fondamentale. Lia Locatelli cercherà di tirare fuori l’urgenza dei ragazzi insieme all’associazione di psicologi e psicoterapeuti Jonas per individuare un tema e arrivare alla realizzazione di un cortometraggio coi ragazzi che saranno sia tecnici che attori».